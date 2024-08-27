台灣廉航始祖被挖出！台北飛高雄「機票只要1元」：20年前超競爭

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▲近期就有民眾在高雄街頭看到一個老招牌，發現以前台灣國內線曾賣過「850元機票」，卻意外讓廉價航空始祖被想起。（圖／翻攝GoogleMaps）

▲1990年代末期，台灣的國內航班競爭相當激烈，不但機票價格便宜，班次更是超級密集，不到10分鐘就有一班起飛。（圖／翻攝PTT）

近年來廉價航空成為許多民眾出國旅遊的省錢首選，日本來回機票壓到新台幣8千元以內相當常見。但是近期就有民眾在高雄街頭看到一個老招牌，發現以前台灣國內線曾賣過「850元機票」，也讓台灣廉航始祖被挖出，更讓20年前極度競爭的北高航線輝煌時代曝光了。有民眾在臉書社團「高雄機場航空器資訊交流」 上發文分享，近期經過高雄大順二路目睹一間小吃攤二樓，有一個已經嚴重退色，但仍能看出字樣的招牌，寫著「國內特惠機票，台北＜－＞高雄只要850元」。這讓原PO忍不住驚呼，「沒想到以前的北高機票只要850，比現在的高鐵票還要便宜」，貼文隨即也勾起一票人的回憶，想起20多年前還沒有廉價航空的概念時，台灣就出現了主打價格戰的事實上，「瑞聯航空」在1994年剛開航首日，就以「一元機票」闖出知名度，也讓國內其他航空跟著打起價格戰，在當時也確實引發轟動，瑞聯機票一位難求，即便一元機票活動結束之後，瑞聯航空依舊推出台北飛高雄只要6至8百元的超便宜機票。不少網友也回憶起當年國內線的盛況，「以前和一群同學搭700元的瑞聯航空到高雄轉去墾丁玩三天」、「那是一個機場外檳榔攤可以買機票的年代，500元」、「我有買過690元的票耶」、「想當年10分鐘一班北高的那個大盛況呀」、「搭過40人座的高北線飛機，比遊覽車更少位」。在20年前台灣高鐵還尚未通行的年代，高速公路也因為大量車流而常常塞車，因此台北飛高雄等國內航線市場龐大，包含遠東、立榮、中華、瑞聯、復興等航空競爭相當激烈，除了打起價格戰之外，還比拚起班次數量。實際查看當年的北高航線時刻表，更可以發現當年「10分鐘就有一班飛機」，甚至比台鐵火車、跨縣市的客運班次還要密集，盛況相當驚人。但隨著高鐵問世之後，台灣的國內航線市場也迅速萎縮，千元內的國內機票也成為絕響。瑞聯航空在90年代主打價格戰，也連帶拉著各大航空公司加入戰局，直到1997年，亞洲金融風暴爆發，導致台灣房產市場熱度大減，也讓瑞聯航空母企業瑞聯建設受到重創，本業大虧損、副業航空打價格戰沒賺頭，也讓公司出現嚴重財務危機。到了2000年，瑞聯航空持續虧損，飛安紀錄也出現問題，而服務人員也因為拿到的薪資變低甚至欠薪，工作笑容不再，也讓顧客開始針對空服員，客訴事件頻傳，最終也在2000年被民航局勒令停飛，並在2001年正式結束營業。