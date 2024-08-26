LINE電腦版沒辦法用！頻秀「網路發生錯誤」訊息　靠「一招」解套

不少人今（26）日LINE電腦版可能無法使用，在網路順暢的情況底下，持續出現「網路發生錯誤無法登入」的訊息，事實上，不是網路有問題，而是LINE早早就預告8月19日起LINE電腦版8.3.0以下版本服務將結束，也就是說Windows8.1和macOS Catalina 10.15.7以下版本因LINE無法更新到8.4.0以上版本，因此無法繼續使用LINE。如果電腦無法升級，但又需要用LINE電腦版，提供一招破解，就是使用「LINE網頁版」，安裝步驟《NOWnews》報你知。
如果你的LINE電腦版遲遲無法登入，確認網路和密碼沒問題的情況底下，不妨檢查目前的作業系統是否太舊。LINE官方早早就公告，系統會在2024年8月19日結束對電腦版LINE 8.3.0以下版本的支援服務。如果使用Windows8.1或是macOS Catalina 10.15.7以下版本，因為無法將LINE應用程式更新至8.4.0以上版本，因此無法繼續使用LINE應用程式。
若使用公司電腦，或是目前無法更新電腦作業系統，想要繼續使用電腦版的LINE還是有方法，《NOWnews》實際詢問業內人士，目前可以解決此一困境就是使用「LINE 網頁版」。使用步驟如下：
1 前往chrome線上應用程式商店，搜尋LINE或是「直接點擊連結」
2 將LINE「加到chrome」並按下「新增擴充功能」
3 前往chrome擴充功能點LINE即可登入
4 登入網頁版時需要手機在身邊，需要透過手機輸入確認碼
雖然電腦版似乎可以解套，但依舊有不少人反映win7系統，LINE網頁版還是無法使用，且 Safari 也無法登入網頁版。實際使用，目前 LINE 網頁版可以支援的功能有點殘缺，像是無法通話、視訊，也無法用關鍵字搜尋，甚至連記事本、相簿等通通無法查看，只能說只能把LINE網頁版當成一個平替版本，真的要順暢使用還是要用LINE App。
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若使用公司電腦，或是目前無法更新電腦作業系統，想要繼續使用電腦版的LINE還是有方法，《NOWnews》實際詢問業內人士，目前可以解決此一困境就是使用「LINE 網頁版」。使用步驟如下：
1 前往chrome線上應用程式商店，搜尋LINE或是「直接點擊連結」
2 將LINE「加到chrome」並按下「新增擴充功能」
3 前往chrome擴充功能點LINE即可登入
4 登入網頁版時需要手機在身邊，需要透過手機輸入確認碼
雖然電腦版似乎可以解套，但依舊有不少人反映win7系統，LINE網頁版還是無法使用，且 Safari 也無法登入網頁版。實際使用，目前 LINE 網頁版可以支援的功能有點殘缺，像是無法通話、視訊，也無法用關鍵字搜尋，甚至連記事本、相簿等通通無法查看，只能說只能把LINE網頁版當成一個平替版本，真的要順暢使用還是要用LINE App。