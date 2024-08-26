柯文哲新購商辦房客是羅福助特助？民眾黨：不知租客背景

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民眾黨主席柯文哲今（26）日爆出使用選舉補助款，用全現金4300萬元購置濟南大樓商辦，登記在他個人名下。民進黨台北市議員林延鳳中午又繼續踢爆，該商辦現仍有一間「先發興業有限公司」登記，並非柯文哲宣稱自用，質疑他藉此當起「包租公」。針對綠委王定宇查出，「先發興業」負責人桂焌傑疑似就是前立委羅福助助理，民眾黨下午回應，不知租客身分背景。柯文哲今天被民進黨台北市議員林延鳳踢爆，早在5月就以全現金4300萬元購入濟南大樓3樓商辦，柯文哲隨後也坦承選舉補助款有3分之2歸自己，用來設置個人辦公室。不過，林延鳳隨後又加碼爆料指出，該址仍有「先發興業有限公司」登記，質疑柯文哲做起現成「包租公」。民進黨立委王定宇進一步追查也發現，「先發興業」的負責人桂焌傑竟跟有暴力討債前科的前立委羅福助助理同名同姓。對於種種質疑，民眾黨表示，「基於買賣不破租賃原則」，當初購屋時原本就有租客承租，因此讓原有租客留到租賃期滿，後續再進行個人辦公室使用。至於租客背景則無從得知。