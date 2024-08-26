伊朗也放話！外長明確警告「會報復以色列」　但稱無意加劇緊張

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以色列和黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）25日發生激烈交火，但雙方隨後皆表示這幾個月來最激烈的交鋒已經結束，以避免一場外界普遍擔憂的全面戰爭發生；伊朗外長則在雙方互轟後警告，伊朗將會替在德黑蘭遇害的哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）復仇，但同樣不尋求加劇地區緊張。黎巴嫩真主黨週日稱已經利用數百枚火箭和無人機攻擊以色列軍事情報據點，並強調真主黨稱已完成第一階段行動，以色列亦表示發動數十次的先發制人反擊，雙方皆稱會評估次否採取進一步攻勢，而此時伊朗外長也對外表示伊朗並不尋求升高中東緊張，並補充說，伊朗對哈瑪斯領袖在德黑蘭被殺身亡所做出的回應將是「明確且經過計算的」。綜合《路透》及《天空新聞》報導，由於真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）與哈瑪斯領袖哈尼雅雙雙遇害，外界預期伊朗也會在此際進行報復。伊朗外交部也在週一（26）發出聲明表示，外長阿拉奇（Abbas Araqchi）在與義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）的通話中強調，伊朗並不尋求加劇緊張情勢，但伊朗並不害怕發動報復行動。阿拉奇在社群平台X也指出，伊朗並不擔心情勢升級，但也不尋求這麼做，「不像以色列」，而義大利外長塔加尼則呼籲各方保持克制，盼能藉由有建設性的方式阻止中東地區軍事行動不斷循環，「這只會帶來更多痛苦」。