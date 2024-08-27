自主研發先進節能！中國航運與台灣國際造船簽21萬噸級散裝貨輪

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國航運公司委託台灣國際造船公司訂造21萬噸級散裝貨輪簽約儀式，由中國航運公司董事長彭士孝(左)與台灣國際造船公司董事長黃正弘(右)共同主持。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲中國航運公司委託台灣國際造船公司訂造21萬噸級散裝貨輪簽約儀式，由中國航運公司董事長彭士孝(左2)、總經理戴聖堅(左1)與台灣國際造船公司董事長黃正弘(右2)、總經理魏正賜(右1)共同簽署。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司於26日，在中國航運公司大樓會議室，與中國航運公司旗下等子公司，共同簽署2艘及選擇權2艘21萬噸級散裝貨輪建造合約，台灣國際造船公司董事長黃正弘認為，該公司以優越的船型性能方案，加上較早的交船檔期優勢，爭取到此一建造合約，也為我國在全球造船產業中的地位提升作出貢獻，亦為根留台灣，促進國內業界合作之典範。中國航運公司委託台灣國際造船公司訂造21萬噸級散裝貨輪簽約儀式，是由中國航運公司董事長彭士孝與台灣國際造船公司董事長黃正弘共同主持，並由中國航運公司董事長彭士孝、總經理戴聖堅與台灣國際造船公司董事長黃正弘、總經理魏正賜共同簽署建造合約，台灣國際造船公司前董事長鄭文隆亦受邀到場觀禮。台灣國際造船公司新任董事長黃正弘表示，台灣國際造船公司於2004年起，陸續建造載重噸20至21萬噸級散裝貨輪共計9艘，其中2艘為中國航運公司委託建造，近期交付中鋼運通公司之21萬噸散裝貨輪，更獲收錄2019年英國皇家造船工程師學會(RINA)年度名船錄(Significant Ships)。黃正弘說，由此顯見台灣國際造船公司卓越的設計能力與優良品質實績，因此，中國航運公司乃決定再次攜手台灣國際造船公司打造新一代21萬噸級散裝貨輪2艘加上選擇權2艘，而此案雙方自今(113)年年初即開始接洽，經過多次技術及商務的協商過程，台灣國際造船公司最終以優越的船型性能方案，加上較早的交船檔期優勢，爭取到此一建造合約。黃正弘指出，台灣國際造船公司近年來努力堅守發展商船本業，且秉持海域最佳化設計理念，為中國航運公司量身打造節能環保高裝載效能的船舶，後續將繼續致力於提供船東優質的船舶設計與建造服務，以更加彈性的經營方式及精緻化管理，為我國在全球造船產業中的地位提升作出貢獻，亦為根留台灣，促進國內業界合作之典範。