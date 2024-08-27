提升勤務人員學能！海洋委員會邀美國海岸防衛隊教官來台授課

海洋委員會海巡署自26日起，舉辦為期10天的海域執法教官養成班第2階段訓練課程，邀請美國海岸防衛隊機動輔訓團(MTT)來台授課，以提升勤務人員本職學能，並邀馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯及其他友好國家參與，共同捍衛印太地區自由民主核心價值，促進印太區域和平發展。
海洋委員會海巡署海域執法教官養成班第2階段訓練課程，是由海洋委員會主任委員管碧玲主持，美國在台協會組長金鎮泰、美國海岸防衛隊機動輔訓團教官群與會。
海洋委員會主任委員管碧玲表示，海巡署是我國國土防衛的第一道防線，海巡人員必須在戰術、戰略思維上不斷提升，才能更有效應對來自各方的挑戰，藉由台美雙方協調合作，攜手民主夥伴共同捍衛印太地區的安全與和平，以確保繁榮共享。
管碧玲說，海洋委員會海巡署為提升勤務人員本職學能，擴展國際視野，強化台美交流，在美國在台協會(AIT)協助下，邀請美國海岸防衛隊機動輔訓團(MTT)教官來台授課，期透過美方教官的經驗分享，重點培育我國及馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯及友好國家之種子教官，藉以提升海巡人員之海域執法能力、降低執法風險，最大化海巡勤務能量及國際合作交流。
管碧玲指出，我國作為印太地區和平穩定的重要力量，海巡署始終保持高度的警戒與專業精神，應對中國灰色地帶戰略的挑釁行為，而作為我國國土防衛的第一道防線，海巡人員不僅需要具備卓越的執法能力，還必須在戰術、戰略思維上不斷提升，才能更有效應對來自各方的挑戰，以捍衛民主、自由與法治的普世價值。
管碧玲為感謝美國在台協會(AIT)及美國海岸防衛隊的長期支持，會中與美國在台協會組長金鎮泰互贈紀念品，並致贈紀念品給美國海岸防衛隊機動輔訓團教官，期透過雙方人員交流與培訓課程，鞏固台美兩國長期夥伴關係。
我是廣告 請繼續往下閱讀
海洋委員會主任委員管碧玲表示，海巡署是我國國土防衛的第一道防線，海巡人員必須在戰術、戰略思維上不斷提升，才能更有效應對來自各方的挑戰，藉由台美雙方協調合作，攜手民主夥伴共同捍衛印太地區的安全與和平，以確保繁榮共享。
管碧玲說，海洋委員會海巡署為提升勤務人員本職學能，擴展國際視野，強化台美交流，在美國在台協會(AIT)協助下，邀請美國海岸防衛隊機動輔訓團(MTT)教官來台授課，期透過美方教官的經驗分享，重點培育我國及馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯及友好國家之種子教官，藉以提升海巡人員之海域執法能力、降低執法風險，最大化海巡勤務能量及國際合作交流。
管碧玲指出，我國作為印太地區和平穩定的重要力量，海巡署始終保持高度的警戒與專業精神，應對中國灰色地帶戰略的挑釁行為，而作為我國國土防衛的第一道防線，海巡人員不僅需要具備卓越的執法能力，還必須在戰術、戰略思維上不斷提升，才能更有效應對來自各方的挑戰，以捍衛民主、自由與法治的普世價值。
管碧玲為感謝美國在台協會(AIT)及美國海岸防衛隊的長期支持，會中與美國在台協會組長金鎮泰互贈紀念品，並致贈紀念品給美國海岸防衛隊機動輔訓團教官，期透過雙方人員交流與培訓課程，鞏固台美兩國長期夥伴關係。