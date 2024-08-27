提升勤務人員學能！海洋委員會邀美國海岸防衛隊教官來台授課

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲與美國在台協會組長金鎮泰互贈紀念品。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲致贈紀念品給美國海岸防衛隊機動輔訓團教官。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會海巡署自26日起，舉辦為期10天的海域執法教官養成班第2階段訓練課程，邀請美國海岸防衛隊機動輔訓團(MTT)來台授課，以提升勤務人員本職學能，並邀馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯及其他友好國家參與，共同捍衛印太地區自由民主核心價值，促進印太區域和平發展。海洋委員會海巡署海域執法教官養成班第2階段訓練課程，是由海洋委員會主任委員管碧玲主持，美國在台協會組長金鎮泰、美國海岸防衛隊機動輔訓團教官群與會。海洋委員會主任委員管碧玲表示，海巡署是我國國土防衛的第一道防線，海巡人員必須在戰術、戰略思維上不斷提升，才能更有效應對來自各方的挑戰，藉由台美雙方協調合作，攜手民主夥伴共同捍衛印太地區的安全與和平，以確保繁榮共享。管碧玲說，海洋委員會海巡署為提升勤務人員本職學能，擴展國際視野，強化台美交流，在美國在台協會(AIT)協助下，邀請美國海岸防衛隊機動輔訓團(MTT)教官來台授課，期透過美方教官的經驗分享，重點培育我國及馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯及友好國家之種子教官，藉以提升海巡人員之海域執法能力、降低執法風險，最大化海巡勤務能量及國際合作交流。管碧玲指出，我國作為印太地區和平穩定的重要力量，海巡署始終保持高度的警戒與專業精神，應對中國灰色地帶戰略的挑釁行為，而作為我國國土防衛的第一道防線，海巡人員不僅需要具備卓越的執法能力，還必須在戰術、戰略思維上不斷提升，才能更有效應對來自各方的挑戰，以捍衛民主、自由與法治的普世價值。管碧玲為感謝美國在台協會(AIT)及美國海岸防衛隊的長期支持，會中與美國在台協會組長金鎮泰互贈紀念品，並致贈紀念品給美國海岸防衛隊機動輔訓團教官，期透過雙方人員交流與培訓課程，鞏固台美兩國長期夥伴關係。