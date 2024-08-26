台灣羽球一姊戴資穎重返世界第三！「麟洋配」取得BWF年終賽資格

台灣羽球一姐戴資穎帶傷進軍日本羽球公開賽，晉級4強後因左膝傷疼痛退賽，不過仍取得了7700積分，根據羽球媒體《Statminton》提前公布的最新排名，戴資穎歷經此戰成功重返世界第3名；男單周天成本次在日本公開賽中勇奪亞軍，也晉升一名成為世界第9；拆夥的「麟洋配」王齊麟、李洋仍在世界第9名，因奧運奪金確定取得年終賽門票。
戴資穎重回世界第3 「麟洋配」依舊世界第9
銜接於巴黎奧運後的日本羽球公開賽，我國有許多知名好手前往參加，因為世界羽球總會（BWF）的罰款規定，戴資穎也選擇帶傷出戰日本賽。其中，在8強與日本好手仁平菜月的比賽中，因過過度延伸而讓受傷的膝蓋更加惡化，撐完比賽過後決定在4強選擇棄賽返台檢查，一併退出韓國公開賽好好養傷，備戰9月的台北公開賽。
本次台灣羽球名將皆取得亮眼的成績，戴資穎打進4強與周天成拿下亞軍，都有取得許多積分。根據《Statminton》提前公布的最新一週排名，戴資穎以90471分重返世界第3，超越西班牙名將Carolina Marín；周天成也上升1名來到世界第9，去年因罹癌的影響導致比賽成績不佳，本週取得的成績已是近一年來最佳，年終賽積分為71720，是本季首位突破7萬大關的男單選手。
「麟榤配」日羽賽可惜未晉級 「麟洋配」年終賽再度合體
台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋結束巴黎奧運後拆夥，李洋暫時退休直到台北公開賽再拾取球拍，王齊麟與新搭檔邱相榤雖然在日本公開賽未取得佳績，但是他們並不氣餒繼續訓練默契。
接下來的韓國公開賽也將出戰，而「麟洋配」的世界排名並未變化，仍保持在世界第9，且因為他們在奧運摘金，直接取得年終賽的門票，李洋已表達願意赴賽，並有可能成為他的引退賽。
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銜接於巴黎奧運後的日本羽球公開賽，我國有許多知名好手前往參加，因為世界羽球總會（BWF）的罰款規定，戴資穎也選擇帶傷出戰日本賽。其中，在8強與日本好手仁平菜月的比賽中，因過過度延伸而讓受傷的膝蓋更加惡化，撐完比賽過後決定在4強選擇棄賽返台檢查，一併退出韓國公開賽好好養傷，備戰9月的台北公開賽。
本次台灣羽球名將皆取得亮眼的成績，戴資穎打進4強與周天成拿下亞軍，都有取得許多積分。根據《Statminton》提前公布的最新一週排名，戴資穎以90471分重返世界第3，超越西班牙名將Carolina Marín；周天成也上升1名來到世界第9，去年因罹癌的影響導致比賽成績不佳，本週取得的成績已是近一年來最佳，年終賽積分為71720，是本季首位突破7萬大關的男單選手。
「麟榤配」日羽賽可惜未晉級 「麟洋配」年終賽再度合體
台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋結束巴黎奧運後拆夥，李洋暫時退休直到台北公開賽再拾取球拍，王齊麟與新搭檔邱相榤雖然在日本公開賽未取得佳績，但是他們並不氣餒繼續訓練默契。
接下來的韓國公開賽也將出戰，而「麟洋配」的世界排名並未變化，仍保持在世界第9，且因為他們在奧運摘金，直接取得年終賽的門票，李洋已表達願意赴賽，並有可能成為他的引退賽。