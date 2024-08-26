台灣羽球一姊戴資穎重返世界第三！「麟洋配」取得BWF年終賽資格

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台灣羽球一姐戴資穎帶傷進軍日本羽球公開賽，晉級4強後因左膝傷疼痛退賽，不過仍取得了7700積分，根據羽球媒體《Statminton》提前公布的最新排名，銜接於巴黎奧運後的日本羽球公開賽，我國有許多知名好手前往參加，因為世界羽球總會（BWF）的罰款規定，戴資穎也選擇帶傷出戰日本賽。本次台灣羽球名將皆取得亮眼的成績，戴資穎打進4強與周天成拿下亞軍，都有取得許多積分。台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋結束巴黎奧運後拆夥，李洋暫時退休直到台北公開賽再拾取球拍，王齊麟與新搭檔邱相榤雖然在日本公開賽未取得佳績，但是他們並不氣餒繼續訓練默契。