不是談金金併！郭國文爆中信、台新東京相會　盼銀行局鬆綁4法規

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▲立法院財政委員會今（26）日赴日本東京考察中信銀行子行東京之星，並舉辦本國銀行經理人座談會，中信金總經理高麗雪親赴日本接待。（圖／郭國文辦公室提供）

立法院財政委員會今(26)日赴日本考察中信子行東京之星，並舉辦本國銀行經理人座談會，邀請所有在東京設置子、分行的8家公股與民營銀行參與。恰巧的是，近日國內打得正熱的金金併議題，有意併購新光金的中信、台新及主管機關金管會銀行局長莊琇媛都在場，中信金總經理高麗雪更親赴日本接待，也讓財委會召委民進黨立委郭國文打趣地說，新郎都在這，但他也強調，今日不談金金併，而是針對制度可以改善與鬆綁進行討論。郭國文說明，這次主題制定為「我國銀行於日本發展法規與金融政策變遷契合度」，主要在於看到日本金融政策不斷翻新，且許多政策方向皆與台灣不約而同，希望可以增加台日的交流，也讓台資銀行能把握這波商機。今日各銀行提出來的建言，主要分成4大面向，第一是不動產放款的問題，由於海外分行的業務相對單純，不動產放款重要性高，且並不影響台灣不動產集中度的問題，卻納入銀行法72-2條的占比計算。對此，莊琇媛回應認為，這部分過去銀行局也曾與央行討論過，如今台灣銀行逐漸邁向國際，會回去檢討。此外，由於日本並無聯徵機制，海外子分行也無法取得台灣聯徵資料，加上日本法規調整，讓企業減債更容易，對銀行放貸都會有風險管控的難處。金管會副主委邱淑貞認為，這部分確實可以檢討，看聯徵中心能否傳送以風控為目的資料供海外分行參考，類似的機制適用於來台灣的外商銀行，將研議擴展至台資銀行的海外分行。針對海外子分行無法在台灣拜會淺在客戶，甚至連台灣總行的客戶都無法，對於開拓業務是一大限制。莊琇媛解釋，過去設置此規範是憂心台灣客戶把資產移轉國外，但隨著金融環境變遷，台人與台商都逐漸往世界各地拓展，相關規範銀行局都會檢討。邱淑貞強調，面對國人國際資產分配配置的需求，金管會將研議鬆綁相關規範。另外，銀行也希望主管機關協助人才招募，對此，莊琇媛表示，這涉及跨部會的合作，這部分需要委員們的幫忙。郭國文則說，自己未來會協助，也要麻煩交流協會看是否能協助舉辦人才招募會。郭國文說，今日的座談會有相當多收穫，也看到主管機關願意調整的態度，希望金管會能以協助台資銀行打亞洲盃、世界盃為目標，來調整監理與發展的思維。