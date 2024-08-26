邱淑貞24歲拍床戲真的全裸！膠帶都沒貼　王晶揭《赤裸羔羊》內幕

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▲王晶要邱淑貞全裸上陣，承諾她絕對不會穿幫。（圖／翻攝自YouTube 王晶笑看江湖）

知名香港導演王晶開設YouTube頻道「王晶笑看江湖」，分享過去拍片的心路歷程，最新一集延續上一集「晶女郎」，王晶提到，當年他建議邱淑貞做突破，要性感但又不要真的露，其中和任達華的床戲，卻是怎麼樣都拍不好，膠布一直穿幫，王晶要邱淑貞相信他，最後邱淑貞真的全裸上鏡。王晶在頻道中提及，在電影《赤裸羔羊》中邱淑貞和任達華的床戲，一開始由3位導演拿著3部機器，從各個角度同時拍攝，希望在最短的時間拍好所有畫面，讓邱淑貞可以不用忍受這麼久，貼心說，「對女演員來說，這種情況都挺折磨的。」但中間發生一個小插曲，就是邱淑貞身上貼的防走光膠布範圍太大，不斷穿幫，王晶提出一個大膽的想法，問邱淑貞，「妳信不信我，信我就不要貼，我保證不穿幫，保證一點都看不到。」後來邱淑貞真的什麼都沒貼，完成那場床戲。後來王晶在剪接房裡面花了3天的時間檢查片子，只要有一點點看起來像穿幫的畫面他都處理掉，「我答應過的東西都會守承諾，剪完出來，把沒有用到的全都消滅掉了，這樣的承諾都守不到的話，那你就不是男人。」王晶從選美比賽中邱淑貞的特質，後來替她打造不少電影，但當年要在玉女演員中出位，其實相當不容易，加上當年葉玉卿和李麗珍拍了幾部三級片，豪放的風格引來熱議。王晶問邱淑貞敢不敢試試看，邱淑貞打退堂鼓，「去到那裡我就不行了（尺度）。」王晶說不要真的露，這樣身段就太低了，而是要讓人家覺得性感，但是又看不到，於是他替邱淑貞打造電影《赤裸羔羊》，王晶也笑說，電影中「三點不露」就是他創造，帶起的風潮。