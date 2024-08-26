中國軍機首次侵犯日本領空！自衛隊急升空警告　召見中國大使抗議

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日本防衛省今（26）指出，中國解放軍1架Y-9軍事偵察機（運-9）在當地時間上午11時29分入侵長崎縣男女群島近海空域，時間持續約2分鐘，日本航空自衛隊戰機則緊急升空因應，隨後解放軍機便離開日本領空，這是日本首次證實有中國軍機侵犯領空，日本外務省也在下午召見中國大使館臨時代理大使施泳表達抗議，要求防止再次事件發生。多家日媒包含《NHK》、《朝日新聞》、《讀賣新聞》等週一下午皆報導指出，日本防衛省統合幕僚監部監測到中國軍機入侵日本領空消息，防衛省稱中國軍機運-9（Y-9）在當地上午10點40分左右開始盤旋，並在上午11時29分入侵長崎縣男女群島近海空域，時間持續約2分鐘，直到下午1點15分左右結束盤旋，飛往中國。日媒強調，這是日方第一次證實中國軍機侵犯領空，目前防衛省正在分析中方目的，同時也持續保持警戒與監視，另一方面也在下午5時20分左右，由外務省副相岡野正孝召見中國駐東京大使館臨時代辦施泳，表達嚴正抗議同時也要求防止這類事情再度發生。