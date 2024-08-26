金秀賢揮別淚之女王演《山寨人生》！化身假貨大王與曹寶兒交手

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▲金秀賢（左）與曹寶兒（右）將於《山寨人生》中同台，並出演對手戲，讓粉絲相當期待。（圖／IG soohyun_k216、xxadoraa）

金秀賢今年因演出超夯韓劇《淚之女王》，在劇中飾演入贅到財閥家庭中的暖男，不僅在劇裡與女主角金智媛的甜蜜橋段大受好評，暖心的各種舉動以及刻畫入骨的情緒表現，更是讓他的演藝事業再度攀上高峰。而努力的金秀賢近期又投入了新劇《山寨人生》（暫譯）的拍攝，據悉，這檔犯罪劇將於曹寶兒同台飆戲，將帶領影迷一虧假貨市場的暗潮洶湧的內幕，該劇將於2025年於Disney+上播出。由於《山寨人生》的概要劇情圍繞在黑市交易，也少不了觀眾最愛的驚險犯罪場面，劇情講述1名平凡男子金成俊（金秀賢飾），在遭遇1997年的亞洲金融風暴後變得身無分文、瀕臨破產，絕望的他為了回歸過往的生活，選擇鋌而走險投身於山寨品交易，沒想到金成俊疑似是天賦異稟，在這行以驚人的速度崛起，成為新一代在江湖橫行的「假貨大王」。另外，曹寶兒將在該劇中演出金秀賢的初戀，飾演專門取締假貨的警察，對前男友展開追緝行動。面對「假貨大王」金秀賢與司法正義，曹寶兒會站在哪一邊？而她又將在劇中與金秀賢爆出哪些火花？讓人十分期待。事實上，曹寶兒曾演出過《愛情的溫度》、《九尾狐傳》，近年的演技也備受肯定，還曾在《軍檢察官多伯曼》中穿上帥氣軍裝出演動作戲，令人印象深刻。