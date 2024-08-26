6片櫛瓜賣100遭轟！墾丁「唯一清流」被點名　生魚片400元吃到撐

日前百萬YouTuber「儒哥」前往墾丁大街實測，結果竟有店家6片櫛瓜就賣100元，讓墾丁驚人物價問題再度成為社會關注焦點。不過就有民眾發文點名「墾丁唯一清流」後壁湖，一大盤生魚片上桌只要400元，也讓許多網友直呼：「真的沒得嫌！」
台灣「國境之南」墾丁日前又被網紅儒哥實測出驚人物價，店家賣櫛瓜6片100元直接被全台民眾罵翻，但也有人嘗試為墾丁平反，今（26）日有民眾在臉書社團爆廢公社發文，貼出一大盤生魚片，種類包含鮭魚、鮪魚、旗魚、紅甘等，幾乎堆成小山的生魚片卻只要價400元，也讓他忍不住讚嘆「墾丁唯一清流」 。
照片曝光後，立刻有人認出，這間店就是位於恆春後壁湖漁港的海產店，當地除了最具知名度的邱家以外，還有阿興、易之林等店，唯一共通點都是有為了衝人氣的「生魚片山」，只要顧客在店裡點一定金額的熱炒，就能以超便宜加購價看見大量生魚片上桌。
不少曾前往後壁湖用餐的過來人也紛紛表示，「後壁湖生魚片確實便宜，雖然是帶路貨概念，但也很佛心」、「一家3口點了800多，就吃到一堆生魚片，真的沒得嫌」、「跟我3年去吃的份量一樣欸，感覺都沒漲價」、「去墾丁玩一定會到後壁湖吃海鮮阿，吃飽後再繞去墾丁大街走走，也很省」、「後壁湖生魚片超便宜，雖然要點熱炒才能加點，但真的沒得嫌了」。
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照片曝光後，立刻有人認出，這間店就是位於恆春後壁湖漁港的海產店，當地除了最具知名度的邱家以外，還有阿興、易之林等店，唯一共通點都是有為了衝人氣的「生魚片山」，只要顧客在店裡點一定金額的熱炒，就能以超便宜加購價看見大量生魚片上桌。
不少曾前往後壁湖用餐的過來人也紛紛表示，「後壁湖生魚片確實便宜，雖然是帶路貨概念，但也很佛心」、「一家3口點了800多，就吃到一堆生魚片，真的沒得嫌」、「跟我3年去吃的份量一樣欸，感覺都沒漲價」、「去墾丁玩一定會到後壁湖吃海鮮阿，吃飽後再繞去墾丁大街走走，也很省」、「後壁湖生魚片超便宜，雖然要點熱炒才能加點，但真的沒得嫌了」。