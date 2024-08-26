黃子韜求婚成功嗨翻！對徐藝洋「瘋狂啄吻」　陸網傻了：啃雞爪嗎

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▲黃子韜因為太激動而在現場「瘋狂啄吻」徐藝洋。（圖／微博）

前韓團EXO成員黃子韜，近年來轉往大陸發展，日前認愛緋聞女友徐藝洋，今（26）日在微博上釋出求婚徐藝洋的影片，甜蜜氛圍拉滿，沒想到在活動收尾的時候，黃子韜疑似因為太開心，竟又情不自禁捧起徐藝洋的臉「暴風啄吻」，讓網友傻眼，該片段也在微博瘋傳，「全世界來看這段黃子韜KISS徐藝洋」也登上熱門關鍵字，網友紛紛調侃：「啃雞爪呢！」黃子韜為了與交往4年的女友徐藝洋求婚，可說是煞費苦心，不僅現場佈置滿滿的粉色花瓣，就連地毯都是粉紅色，整個場景非常浪漫，黃子韜也深情喊出誓言：「從妳走進我生命裡，決定陪著我的時候，我就心裡其實早就已經有了最好的答案。」並霸氣喊話：「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」讓徐藝洋感動大哭：「我敢！」沒想到隨著求婚橋段結束後，在所有人歡呼收尾時，黃子韜竟開心捧起徐藝洋的臉深深一吻後，又突然以「啄木鳥式親吻」連續狂啄女方小嘴好幾次，徐藝洋接著又緊緊擁抱黃子韜，讓眾人都被嚇傻。這段激情「啄」吻也讓「全世界來看這段黃子韜KISS徐藝洋」和「黃子韜KISS徐藝洋小雞啄米」兩個關鍵字直接登上微博熱搜，網友們也湧入留言區調侃：「啃雞爪呢！」「天啊，我啃雞爪都不帶這麼啃的」、「你們要不還是藏住吧，放過網友的眼睛」、「我的眼藥水呢」、「我真笑死了哈哈哈哈」、「他超愛，她超愛。」