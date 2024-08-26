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西門「今日秀泰影城」8/29熄燈！18年回憶成為歷史　粉絲不捨道別

記者潘毅／綜合報導

▲位在誠品生活西門的今日秀泰影城，將於今年8月31日熄燈。（圖／翻攝Google評論）
▲位在誠品生活西門的今日秀泰影城，將於今年8月31日熄燈。（圖／翻攝Google評論）
位於西門精華地段的誠品生活今日秀泰影城，日前就傳出即將於8月底熄燈，而今（26）日秀泰影城臉書官方也正式發文，確定了西門「今日秀泰影城」將於8/29(四)最後場次播畢後結束營業，消息曝光也引發大批粉絲不捨喊：「回憶再見了」。

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今（26）日晚間秀泰影城在臉書上發文表示，位於誠品生活西門的台北今日秀泰影城，將在8/29(四)播畢最後場次後，就此結束營業，而顧客持有的「今日秀泰影城」發出之有效期限票，依舊可以到全台其他秀泰影城使用。

▲今（26）日晚間秀泰影城在臉書上發文表示，位於誠品生活西門的台北今日秀泰影城，將在8/29(四)結束營業。（圖／秀泰影城）
▲今（26）日晚間秀泰影城在臉書上發文表示，位於誠品生活西門的台北今日秀泰影城，將在8/29(四)結束營業。（圖／秀泰影城）
許多粉絲看見消息後，也紛紛不捨回應，「影城的音效是全台最佳的，真的可惜了」、「我最愛的今日秀泰，再見了，謝謝你們」 、「童年回憶再見，謝謝！從小看到大的電影院」 、「今天去看最後一次了，謝謝你們」。

▲開業18年、位在誠品生活西門的今日秀泰影城，傳出將於今年8月31日熄燈，原因為租約到期，不再續約。（圖／翻攝秀泰影城官網）
▲開業18年、位在誠品生活西門的今日秀泰影城將熄燈，原因為租約到期，不再續約。（圖／翻攝秀泰影城官網）
事實上，西門今日秀泰影城熄燈的原因為「租約到期，不予續約」，而秀泰集團更已經斥資3億進駐台北大巨蛋商圈，預計將在2025年第二季開幕。

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