富邦啦啦隊女神丹丹解放比基尼！超辣事業線曝光：抓住夏天的尾巴

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▲丹丹後續更曝光了旅遊的幕後花絮，坦言自己來這一趟曬黑很多。（圖／IG yea_wu）

任職於中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的成員丹丹，因為擁有姣好的身材與可愛的外貌，深受粉絲喜愛，在IG上更有19萬名粉絲追蹤，而丹丹近期在社群上曬出自己前往沖繩度假拍出的一系列的比基尼美照，不僅直接解放傲人上圍，甜甜的笑容更是吸引1萬多人按讚，而她也在貼文中開心寫下：「努力抓住夏天的尾巴。」只見丹丹穿著一套粉色比基尼，還搭上白色罩衫，下半身白色短褲，頭上還戴了墨鏡當作飾品，整個人活力滿滿，丹丹也不停變換著姿勢，幾乎每張都露出可愛的笑容，十分可愛。丹丹也在貼文中坦言這次的沖繩之旅曬黑了，不過還是很好玩：「雖然啊曬到一個快變越南新娘，但真的是很棒的回憶，還有風大到我不知所措的部份，總之傻愣老大帶著傻愣群一起傻傻玩！終於穿到花花了！」最後丹丹更曝光了在沖繩旅遊的花絮影片，只見她與好友一起搭乘飛機，再到海生館看魟魚，更一起到處吃吃喝喝，最後還放上一群好友幫她拍網美照的側拍圖，整趟旅行看起來非常愉快。