藤井風宣布來台開唱！11月16日嗨翻小巨蛋　粉絲敲碗搶票時間

富邦啦啦隊女神丹丹解放比基尼！超辣事業線曝光：抓住夏天的尾巴

記者施以慧／綜合報導

▲任職於富邦悍將的啦啦隊成員丹丹，日前在IG上曬出一系列比基尼美照，還曝光超辣事業線，並開心表示：「抓住夏天的尾巴！」（圖／IG yea_wu）
▲任職於富邦悍將的啦啦隊成員丹丹，日前在IG上曬出一系列比基尼美照，還曝光超辣事業線，並開心表示：「抓住夏天的尾巴！」（圖／IG yea_wu）
任職於中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的成員丹丹，因為擁有姣好的身材與可愛的外貌，深受粉絲喜愛，在IG上更有19萬名粉絲追蹤，而丹丹近期在社群上曬出自己前往沖繩度假拍出的一系列的比基尼美照，不僅直接解放傲人上圍，甜甜的笑容更是吸引1萬多人按讚，而她也在貼文中開心寫下：「努力抓住夏天的尾巴。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
解放超辣比基尼　丹丹誘人曲線全曝光

只見丹丹穿著一套粉色比基尼，還搭上白色罩衫，下半身白色短褲，頭上還戴了墨鏡當作飾品，整個人活力滿滿，丹丹也不停變換著姿勢，幾乎每張都露出可愛的笑容，十分可愛。

▲丹丹後續更曝光了旅遊的幕後花絮，坦言自己來這一趟曬黑很多。（圖／IG yea_wu）
▲丹丹後續更曝光了旅遊的幕後花絮，坦言自己來這一趟曬黑很多。（圖／IG yea_wu）
跑沖繩度假慘曬黑　丹丹釋出旅行花絮

丹丹也在貼文中坦言這次的沖繩之旅曬黑了，不過還是很好玩：「雖然啊曬到一個快變越南新娘，但真的是很棒的回憶，還有風大到我不知所措的部份，總之傻愣老大帶著傻愣群一起傻傻玩！終於穿到花花了！」

最後丹丹更曝光了在沖繩旅遊的花絮影片，只見她與好友一起搭乘飛機，再到海生館看魟魚，更一起到處吃吃喝喝，最後還放上一群好友幫她拍網美照的側拍圖，整趟旅行看起來非常愉快。


啦啦隊人氣輾壓藝人？女神李多慧、李珠珢超夯！她點出關鍵被讚爆

李多慧「濕身熱舞」全遭拍！狂吸15萬次觀看　粉絲不忍轟炸留言區

賈靜雯罕見曬泳衣美照！帶2女兒戲水超辣身材曝光：暑假要結束了

YTR直播啦啦隊女神賺翻！半小時進帳6位數　粉絲：年收千萬不是夢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生