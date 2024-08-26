一年義務役將下基地！國軍仍缺人缺裝備　立委籲提升軍人福利留人

我是廣告 請繼續往下閱讀

政府推動「強化全民國防兵力結構調整方案」，今(113)年恢復實施1年期義務役，目前已完成首批役男入伍訓，並分發陸軍步兵守備旅，最快9月起就要陸續隨部隊接受13周「基地訓練」。但媒體報導，率領這些役男的四位步兵營領導幹部，日前具名共同向立法院遞出書面說明，集體陳情痛陳部隊短少裝備，無法達到進訓標準；美國華盛頓郵報在日前也曾報導，做為部隊核心的志願役人力嚴重不足。民眾黨立委林憶君今（26）日表示，國軍人力問題並非招不到有志之士，而是留不住人，國防部應該要從提升軍人福利，以及創造更人性化的服役環境兩方面著手。民眾黨外交國防立委林憶君表示，恢復一年期義務役的政策早在2022年12月就已確定，當時有多方意見提醒，尉級軍官與士官等基層領導幹部可能不足的問題；至於缺裝備的問題更荒謬，新訓旅通常不需昂貴的高階裝備，現在連提供步兵機動的中型戰術輪車、指揮部隊用的通信機這些最基礎的裝備都缺乏。林憶君質疑，為何經過一年多的時間準備，至今卻仍缺人缺裝備，甚至還要部隊主官冒著被處分的風險向立院陳情。林憶君指出，今年上半年招募率雖已超標，但國防部提出的「志願士兵不適服原因分析及策進作法書面報告」報告顯示，2022年志願士兵不適服人數共計4066人，為歷史新高，近幾年招募入營士兵更是平均每5位就有1位寧願賠錢退伍。另外，部隊「編現比」不斷下滑，總體已下降至78%。林憶君表示，國軍人力問題並非招不到有志之士，問題是留不住人；國防部應該要從提升軍人福利，以及創造更人性化的服役環境兩方面著手；同時對提升部隊形象應有更創新的做法，短期內或許可以考慮讓部分義務役完成訓練後在新訓單位協助新兵訓練，緩解人力荒。林憶君強調，國軍人力的問題是複合性的，創造讓士兵更願意久待的環境，需要改變部隊文化，而文化的改變需要一點一滴累積，國防改革的使命是任重而道遠，企盼新任國防部長進行國防改革要有決心，絕不能半途而廢。