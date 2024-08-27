心疼李珠珢！上班疑幫學姊拎包快拿不住　粉絲揪心喊：快來台灣

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▲有球迷拍下李珠珢在韓國上班路的影像，只見畫面中李珠珢手上起碼有5件袋子，還外加1個行李箱，其中疑似有學姊的行李及包包。（圖／翻攝自Treads）

▲不同於台灣球迷們把啦啦隊成員當作偶像般追捧，韓國啦啦隊得面臨「薪資低廉、訓練強度過高、輩份階級固化、社會風氣保守」等困境。（圖／讀者提供）

▲前陣子有消息傳出李珠珢明年將來台灣，許多台灣網友也希望李珠珢來台後能再次綻放笑容。（圖／my._.chuuu IG）

韓國職棒起亞虎啦啦隊KIA Tigers Cheerleader人氣成員李珠珢，因有著精緻五官，讓不少粉絲稱她為「AI美人」，李珠珢日前大跳「三振舞」的畫面相繼在韓國及台灣爆紅，成為不少網紅，甚至韓國偶像模仿的對象；，還有球迷拍到李珠珢上班路上手上大包小包，疑似是學姊們的包包與應援道具，讓不少粉絲們都心疼大喊：「年紀最小真可憐！」李珠珢的一舉一動都是台灣球迷與粉絲們關注的焦點，有球迷拍下李珠珢在韓國上班路的影像，並在社群媒體「Threads」上分享，，大包小包快拿不住，除了粉絲們送的禮物外，還有要應援的所有道具，李珠珢走到一半時行李箱還倒在地上，一旁的專業攝影師趕緊放下相機上前協助，影片中她露出疲憊神情，但面對旁邊熱情的球迷，還是馬上露出專業的微笑，讓不少粉絲十分心疼。有網友表示、「在韓國當啦啦隊，年紀最小的真的很可憐，什麼事都要他做。每天都要收貨物倒垃圾」，但也有粉絲認為雖然心疼，啦啦隊此項行業在韓國被認定是「低收入職業」之一，不同於台灣球迷們把啦啦隊成員當作偶像般追捧，，且若啦啦隊名氣高過球員，就會遭受韓國民眾指責，前陣子有消息傳出李珠珢明年將來台灣，前體育主播羅國禎也認為她明年一定來會台，