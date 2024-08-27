泰國連日暴雨引發洪災、土石流　釀22死、逾3萬家庭受影響

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泰國因季節性暴雨引發了嚴重的洪災和土石流，造成至少22人死亡，超過3萬戶家庭受到影響。當地政府已發出警告，預計本週將有更多暴雨，並指出昭披耶河部分支流水位持續上漲，可能引發更大範圍的洪水災害。過去一週，泰國北部的20多個府遭遇了強降雨，導致昭披耶河的多條支流，包括賓河、旺河、永河和難河等河水泛濫，引發洪水，造成近1萬2000戶家庭受災。根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）的報導，泰國氣象局在26日發佈了暴雨預警，提醒民眾泰國北部、東北部、中部和南部在本週仍將面臨持續的降雨，特別是位於永河河谷的素可泰地區需嚴防洪水侵襲。此次洪災和土石流已經在泰國造成22人喪生、19人受傷，受災家庭總數達到3萬807戶，位於泰國南部著名旅遊勝地普吉島也因土石流造成13人死亡。泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）計劃於27日訪問清萊，視察災情並為災民送暖。清萊是為泰黨的重要票倉，塔克辛作為該黨創辦人，在當地擁有強大的影響力，這次訪問也是他的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）出任總理後的首次行程。泰國看守政府財長表示，儘管今年洪災嚴重，但並沒有達到2011年洪災的規模，泰國的經濟增長預期不會因此受到重大影響。2011年的洪災是泰國半個世紀以來最嚴重的一次，當時洪水覆蓋了國土的大部分面積，並且造成超過400億美元的經濟損失，嚴重打擊泰國的經濟發展。