羽球／小將延續「麟洋配」金牌氣勢　台灣男雙、混雙狂摘金牌！

中華青少年羽球傳出振奮捷報 !在中國四川成都舉行的2024亞洲U17暨U15青少年羽球錦標賽，中華隊榮獲2金2銀4銅 ，堪稱最大贏家之一 ! 這項亞洲青少年羽球錦標賽 ，分別有中國、印尼、印度、韓國、馬來西亞、阿聯酋、越南及中國香港等12個國家和地區報名，共有344名運動員參加。中華隊在U15男子雙打以及U17混雙兩項賽事拿下金牌，U15男子單打以及U15混雙兩項則是拿下銀牌。U17男單，U17男雙兩組選手以及U17混雙一共拿下四面銅牌。
這場比賽是亞洲地區最高水準青少年賽事，也是檢驗亞洲各國羽球年輕儲備戰力的培養成效。中華隊的青少年羽球實力在這次賽事充分展現，尤其在雙打部分，延續在巴黎奧運麟洋配奪金的光榮，U15男雙組合高恩麒與陳渝享在冠軍決賽，以21:23、23:21、21:14，以2:1的局數比分，擊敗中國大陸隊組合鄭宇浩與劉運壕，為中華隊拿下金牌。
另外一面金牌則是U17混雙賽事，中華隊的混雙搭檔林聖茗與廖品蓁，在決賽對決中國馮奕朗與潭可萱，以21:17、19:21、21:19，驚險擊敗對手拿下金牌。
至於兩面銀牌部分，U15男單中華隊莊詠能在決賽對上中國大陸錢嘉興，則是以14:21 、13:21直落兩局落敗，拿下銀牌。另一面銀牌是U15混雙，中華隊高恩麒與張瓅心在決賽遭遇南韓的鄭玄圭與朴柳珍，結果先盛後衰以21:18,9:21,18:21，局數比1:2落敗拿下銀牌。
中華隊的四面銅牌則是U17男單李祤睿、U17男雙黃子源與林聖茗、.U17男雙張恩睿與張淏翔 、U17混雙黃子源與龔嘉誼，也可以看出中華隊的青少年羽球戰力相當有競爭力，也期待未來從這批年輕小將繼續成長進步，接棒戴資穎、周天成、 王齊麟、 李洋，成為下一代中華羽球的新榮耀 !
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另外一面金牌則是U17混雙賽事，中華隊的混雙搭檔林聖茗與廖品蓁，在決賽對決中國馮奕朗與潭可萱，以21:17、19:21、21:19，驚險擊敗對手拿下金牌。
至於兩面銀牌部分，U15男單中華隊莊詠能在決賽對上中國大陸錢嘉興，則是以14:21 、13:21直落兩局落敗，拿下銀牌。另一面銀牌是U15混雙，中華隊高恩麒與張瓅心在決賽遭遇南韓的鄭玄圭與朴柳珍，結果先盛後衰以21:18,9:21,18:21，局數比1:2落敗拿下銀牌。
中華隊的四面銅牌則是U17男單李祤睿、U17男雙黃子源與林聖茗、.U17男雙張恩睿與張淏翔 、U17混雙黃子源與龔嘉誼，也可以看出中華隊的青少年羽球戰力相當有競爭力，也期待未來從這批年輕小將繼續成長進步，接棒戴資穎、周天成、 王齊麟、 李洋，成為下一代中華羽球的新榮耀 !