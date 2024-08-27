馬來西亞新鮮榴槤強勢進軍中國市場　消費者直呼：味道濃郁超好吃

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馬來西亞首批新鮮榴槤日前正式抵達中國河南鄭州，意味著馬來西亞鮮榴槤成功進入中國市場，在此之前，中國市場只接受來自馬來西亞的冷凍榴槤。這項進展讓榴槤愛好者興奮不已，也為馬來西亞的榴槤產業帶來巨大商機。根據馬來西亞媒體報導，新鄭機場在25日舉行隆重的馬來西亞D197鮮果榴槤首航接機儀式，首批出口到中國的新鮮榴槤總量達40公噸，包括著名的貓山王、D24、IOI和黑刺等多個品種，這批榴槤由8家馬來西亞榴槤公司供應。馬來西亞農業與食品工業部在聲明中指出，這次出口將大幅提升榴槤產業對中國市場的出口價值，先前只有冷凍榴槤出口至中國，而現在新鮮榴槤的出口將為大馬的榴槤業者提供更多的機會，進一步拓展中國市場並提高收入。首批15公噸榴槤已抵達鄭州，接下來還有15公噸榴槤也將運抵鄭州，另外的10公噸則將運往深圳。這些新鮮榴槤將由10家中國進口公司透過在北京、鄭州、上海、廣州、深圳和南寧的零售網點直接販售。據了解，中國消費者對馬來西亞新鮮的貓山王等品種的榴槤相當喜愛，稱讚大馬的榴槤香味濃郁，在超市上架後吸引許多民眾前去購買，有人直呼，嘗過如此好吃的榴槤後，覺得之前吃過的都沒什麼味道。中國是馬來西亞榴槤的主要出口市場，2022年，馬來西亞對中國的榴槤出口價值達到8.87億令吉，創下歷史最高紀錄。隨著新鮮榴槤的成功進入，預計到2030年，榴槤的出口價值將進一步增加到18億令吉。馬來西亞的榴槤在全球市場享有盛名。2022年，馬來西亞榴槤的全球出口總價值達到11.4億令吉（約78.66億台幣），佔該國當年總出口水果價值的58.6%，刷新歷史紀錄。數據顯示，馬來西亞榴槤在國際市場上受歡迎的程度，以及在全球榴槤市場中的重要地位。