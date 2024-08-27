馬來西亞霹靂州土崩驚魂夜！民宅遭泥土淹沒　住戶緊急撤離避難

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馬來西亞霹靂州峇都古勞地區發生一起土崩事件，一間住家的後方土堆突然崩塌，大量泥土湧入屋內，淹沒廚房和屋頂。所幸這起事件沒有造成任何人員傷亡，兩名住戶暫時搬到母親家中避難。根據霹靂州的公告顯示，24日當天峇都古勞地區的一間住宅發生土崩，消防單位獲報後，立刻派出消防車、皮卡車以及6名消防人員，前往事故現場展開救援行動。救援隊抵達現場後發現，土崩影響到一間民宅，崩塌的泥土覆蓋廚房並一路延伸至屋頂，部分泥土湧入屋內。雖然這起事件並未造成任何人員受傷，但兩名住戶為安全起見，決定先搬到母親家中暫住。根據當地媒體報導，最近峇都古勞地區因連日降雨，引發多起小規模的土崩事故。專家指出，由於該地區地形陡峭且土壤鬆動，頻繁降雨容易導致土壤滑動，對居民造成潛在威脅。