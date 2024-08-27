「魔獸」Howard公開斥責湖人總經理！直言：2020奪冠後不該拆陣容

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Howard公開斥責Rob Pelinka！根據美媒《NBA Central》稍早貼文，其中前明星球員「魔獸」Dwight Howard近日在Podcast節目上，談到2019-20賽季當年洛杉磯湖人奪冠歷程，「魔獸」Dwight Howard稍早在Podcast節目上，談到過去隨著湖人隊奪冠的2019-20年賽季，他表示：「我們原本可以再次出擊，變得更加健康、更加強大，而且這是我職業生涯第一次達到這樣的高度，在此之前我一直都在原地踏步，我發誓我真的覺得我們明年會變得更健康。」，並以一份老將底薪合約加盟費城76人。2021-22賽季Howard則是再度重返湖人隊，該年場均繳出6.2分、5.9籃板、0.6助攻，也是他生涯在NBA的最後一季。值得一提的是，Dwight Howard過去在魔術隊時期，表現相當優異，，也曾3連霸年度最佳防守球員，可惜NBA的球風，爾後變得越來越不適合像Howard這類型的傳統中鋒，導致他的身價不斷下探，最後也逐漸失去舞台。