「魔獸」Howard公開斥責湖人總經理！直言：2020奪冠後不該拆陣容

Howard公開斥責Rob Pelinka！根據美媒《NBA Central》稍早貼文，其中前明星球員「魔獸」Dwight Howard近日在Podcast節目上，談到2019-20賽季當年洛杉磯湖人奪冠歷程，他並用開玩笑地方式斥責湖人總經理Rob Pelinka該年賽季結束後，沒有保持原先陣容續拼2連霸，而是選擇拆散冠軍陣容，Howard表示：「Rob，你為什麼要這樣做？儘管我仍然愛你，但這讓人感到難過。」
Howard談19-20湖人奪冠賽季 稱後續不該調整陣容
「魔獸」Dwight Howard稍早在Podcast節目上，談到過去隨著湖人隊奪冠的2019-20年賽季，他表示：「我們才剛贏得總冠軍，他們（湖人管理階層）就開始調整陣容，Rob，你為什麼要這樣做？儘管我仍然愛你，但這讓人感到難過。我們原本可以再次出擊，變得更加健康、更加強大，而且這是我職業生涯第一次達到這樣的高度，在此之前我一直都在原地踏步，我發誓我真的覺得我們明年會變得更健康。」
隨湖人奪冠後Howard就離隊 底薪合約轉戰76人
過去Dwight Howard曾隨著洛杉磯湖人奪下2019-20賽季的NBA總冠軍，也是其個人生涯的唯一1座冠軍，但他在該年賽季結束後，很快就與紫金大軍分道揚鑣，並以一份老將底薪合約加盟費城76人。2021-22賽季Howard則是再度重返湖人隊，該年場均繳出6.2分、5.9籃板、0.6助攻，也是他生涯在NBA的最後一季。
值得一提的是，Dwight Howard過去在魔術隊時期，表現相當優異，曾是被許多專家認為可以單換「詹皇」LeBron James的球員，生涯一共入選過8屆全明星賽，並5度獲選為年度第一隊，也曾3連霸年度最佳防守球員，可惜NBA的球風，爾後變得越來越不適合像Howard這類型的傳統中鋒，導致他的身價不斷下探，最後也逐漸失去舞台。
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「魔獸」Dwight Howard稍早在Podcast節目上，談到過去隨著湖人隊奪冠的2019-20年賽季，他表示：「我們才剛贏得總冠軍，他們（湖人管理階層）就開始調整陣容，Rob，你為什麼要這樣做？儘管我仍然愛你，但這讓人感到難過。我們原本可以再次出擊，變得更加健康、更加強大，而且這是我職業生涯第一次達到這樣的高度，在此之前我一直都在原地踏步，我發誓我真的覺得我們明年會變得更健康。」
隨湖人奪冠後Howard就離隊 底薪合約轉戰76人
過去Dwight Howard曾隨著洛杉磯湖人奪下2019-20賽季的NBA總冠軍，也是其個人生涯的唯一1座冠軍，但他在該年賽季結束後，很快就與紫金大軍分道揚鑣，並以一份老將底薪合約加盟費城76人。2021-22賽季Howard則是再度重返湖人隊，該年場均繳出6.2分、5.9籃板、0.6助攻，也是他生涯在NBA的最後一季。
值得一提的是，Dwight Howard過去在魔術隊時期，表現相當優異，曾是被許多專家認為可以單換「詹皇」LeBron James的球員，生涯一共入選過8屆全明星賽，並5度獲選為年度第一隊，也曾3連霸年度最佳防守球員，可惜NBA的球風，爾後變得越來越不適合像Howard這類型的傳統中鋒，導致他的身價不斷下探，最後也逐漸失去舞台。