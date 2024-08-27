開工咖啡優惠！7-11寄杯咖啡買一送一、星巴克半價　全家第2杯9元

7-11可寄杯美式5折！今起搶全家椪糖紅茶買一送一　咖啡10元多1杯

記者鍾怡婷/綜合報導

▲7-11、全家提神咖啡優惠來了！今（27）日起必搶的包括，LINE禮物平台有隱藏的7-11精品美式買1送1、西西里檸檬氣泡咖啡7折電子票券。（圖／7-11提供）
▲7-11、全家提神咖啡優惠來了！今（27）日起必搶的包括，LINE禮物平台有隱藏的7-11精品美式買1送1、西西里檸檬氣泡咖啡7折電子票券。（圖／7-11提供）
7-11、全家提神咖啡優惠來了！今（27）日起必搶的包括，LINE禮物平台有隱藏的7-11精品美式買1送1、西西里檸檬氣泡咖啡7折電子票券，可寄杯在APP內慢慢喝；全家則是有「椪糖紅茶買一送一」優惠券記得領，還有明（28）日起，全台門市特大杯美式、粉角青茶、奶茶第二杯10元爽喝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡全家便利商店
📍APP「優惠趣」｜即日起至8月30日
◾有飲椪糖紅茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾鱈魚肝油特價1450元，5.4折（原價2680元）

▲全家APP優惠趣椪糖紅茶買一送一優惠券。（圖／全家提供）
▲全家APP優惠趣椪糖紅茶買一送一優惠券。（圖／全家提供）
📍門市｜8月28日起至9月1日
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾搖搖茶吧特大杯夏芒粉角青茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家美式、搖搖茶吧指定品項第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家美式、搖搖茶吧指定品項第二杯10元。（圖／全家提供）
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

▲嘉明拿鐵線上寄杯買2送1。（圖／業者提供）
▲大杯冰嘉明拿鐵線上寄杯買2送1。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜8月21日至8月31日
◾特大杯美式買10送8，5.6折（原價60元、特價33元）
◾西西里檸檬咖啡／香橙果纖氣泡咖啡8杯470元，7.3折（原價80元、特價59元）
◾厚乳拿鐵8杯330元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾卡布其諾8杯300元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、特價41元）

▲7-11 APP開跑「夏季CITY樂咖啡」，祭出多杯組寄杯優惠。（圖／業者提供）
▲7-11 APP開跑「夏季CITY樂咖啡」，祭出多杯組寄杯優惠。（圖／業者提供）
📍APP｜8月26日至9月4日
◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）
◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）

📍門市｜即日起至9月3日
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾精品生椰厚拿鐵2杯160元，7.3（原價110元、特價80元）

▲7-11門市有冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，平均單杯43元，約是5.7折。（圖／業者提供）
▲7-11門市有冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，平均單杯43元，約是5.7折。（圖／業者提供）
▲精品生椰厚拿鐵2杯160元。（圖／7-11提供）
▲精品咖啡細緻口感，搭配入口椰香冰爽，每口啜飲都能感受花果香氣、滑順香甜精品生椰厚拿鐵2杯特價160元。（圖／7-11提供）
📍APP｜8月21日至8月31日
◾和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）

▲7-11在APP推出和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元。（圖／業者提供）
▲7-11在APP推出和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元。（圖／業者提供）
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）

▲7-11 APP有中元節咖啡優惠，多杯組188元。（圖／業者提供）
▲7-11 APP有中元節咖啡優惠，多杯組188元。（圖／業者提供）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡7折（原價80元、特價56元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買

▲7-11西西里風檸檬氣泡咖啡7折，原價80元、特價56元。（圖／翻攝自APP）
▲7-11西西里風檸檬氣泡咖啡7折，原價80元、特價56元。（圖／翻攝自APP）

鬼門關倒數！7-11中元零食半價　小熊餅乾摺疊籃「299元→149元」

開工咖啡優惠！7-11寄杯咖啡買一送一、星巴克半價　全家第2杯9元

7-11、全家霜淇淋買一送一！木瓜牛奶口味比拚　這家「3：1」贏了

7-11發錢了！結帳記得一步驟「賺5元購物金」　登錄再抽萬元大獎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選