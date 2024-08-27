7-11可寄杯美式5折！今起搶全家椪糖紅茶買一送一　咖啡10元多1杯

7-11、全家提神咖啡優惠來了！今（27）日起必搶的包括，LINE禮物平台有隱藏的7-11精品美式買1送1、西西里檸檬氣泡咖啡7折電子票券，可寄杯在APP內慢慢喝；全家則是有「椪糖紅茶買一送一」優惠券記得領，還有明（28）日起，全台門市特大杯美式、粉角青茶、奶茶第二杯10元爽喝。
🟡全家便利商店
📍APP「優惠趣」｜即日起至8月30日
◾有飲椪糖紅茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾鱈魚肝油特價1450元，5.4折（原價2680元）
📍門市｜8月28日起至9月1日
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾搖搖茶吧特大杯夏芒粉角青茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾搖搖茶吧特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜8月21日至8月31日
◾特大杯美式買10送8，5.6折（原價60元、特價33元）
◾西西里檸檬咖啡／香橙果纖氣泡咖啡8杯470元，7.3折（原價80元、特價59元）
◾厚乳拿鐵8杯330元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾卡布其諾8杯300元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、特價41元）
📍APP｜8月26日至9月4日
◾小杯精品拿鐵5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.3折（原價120元、特價75元）
◾小杯精品美式5杯＋指定貝洛幫5件375元，6.8折（原價110元、特價75元）
📍門市｜即日起至9月3日
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾精品生椰厚拿鐵2杯160元，7.3（原價110元、特價80元）
📍APP｜8月21日至8月31日
◾和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡7折（原價80元、特價56元）➡️點此購買
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◾冰大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
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