道指創新高！市場謹慎看待輝達財報、中東局勢不穩　美股互有漲跌

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上週五在全球央行年會演說中「放鴿」，市場對9月將降息的預期越發樂觀，激勵美股道指當地時間週一早盤漲211.52點，至41386.6點，改寫歷史新高。然而，除了降息的影響，市場也準備迎接以輝達財報爲主的一週，市場謹慎以對，加上地緣危機頻傳，26日美股除道指以外，其它主要股指均下跌。綜合《CNBC》等外媒報導，鮑爾的言論為降息奠定了基礎，而華爾街也一直焦急的在等待降息，特別考慮到一些令人擔憂的經濟數據，引發了8月初的拋售。不過，由於輝達（Nvidia）將在本週公布財報，Baird分析師梅菲德（Ross Mayfield）表示，他認為科技行業對即將發布的輝達財報有些擔憂，甚至可能會決定市場情緒是否保持樂觀，如果業績報告未能達到高預期，不排除會進一步削弱推動股價上漲的人工智能交易。由於成長股輪動、科技股陷入困境，輝達股價下滑逾2%，超微電腦（美：SMCI）跌8%，AMD跌3%。26日收盤，美股道瓊指數上漲65.44點，或0.16%，收41240.52點；那斯達克指數下跌152.03點，或0.85%，收17725.76點；標普500指數下跌17.77點，或0.32%，收5616.84點；費城半導體指數下跌131.31點，或2.51%，收5097.35點。地緣政治方面，有外媒報導，利比亞東部政府表示將停止石油出口，因圍繞該國央行控制權的政治鬥爭加劇，加上以色列、黎巴嫩真主黨對彼此的攻勢也導致中東緊張局勢升級，引發潛在的供應擔憂。