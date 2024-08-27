俄羅斯逾200枚飛彈、無人機襲擊　烏克蘭多處斷水斷電

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烏克蘭表示，俄羅斯26日以超過200枚飛彈和無人機攻擊烏克蘭，導致7人死亡，並打擊了全國各地的能源設施。在此同時，烏克蘭的北大西洋公約組織(NATO)鄰國波蘭通報有一架無人機可能進入了其領空。包含基輔在內，烏克蘭許多地區都通報斷水斷電，官員表示，這波攻擊鎖定了全國各地的發電和關鍵基礎設施。俄羅斯今年3月加強對烏克蘭電網的攻擊，基輔稱這看起來像是一次協調一致的行動，目的是在人們最需要電力和供暖的冬季前削弱電網系統。烏克蘭空軍司令歐勒什丘克(Mykola Oleshchuk)在Telegram上表示，空軍擊落了127枚來襲飛彈中的102枚，以及109架無人機的99架，並稱這波來自陸海空的襲擊是這場戰爭中「最大規模」的一次。根據烏克蘭總理什米哈爾(Denys Shmyhal)，15個地區遭受破壞。總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)表示：「能源部門遭受了很大損失」。澤倫斯基說，他已經與他高階指揮官討論烏克蘭對這波攻擊的回應，「我們正在準備」。俄羅斯國防部表示，其部隊利用高精確武器襲擊烏克蘭重要能源基礎設施，稱這些設施支持軍工複合體。並列出了變電所、氣體壓縮站和飛機武器儲存據點。在這波飛彈和無人機襲擊之際，烏克蘭正大規模跨境攻擊俄羅斯西部的庫斯克地區，聲稱佔據了新的陣地。俄羅斯軍隊則在烏克蘭東部穩步推進，逼近波克羅夫斯克(Pokrovsk)的交通樞紐。澤倫斯基在會見高階官員後表示，已做出決定「進一步加強」波克羅夫斯克前線，根據軍方說法，該地26日至少發生了56起戰鬥。更多中央廣播電臺新聞