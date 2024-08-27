輝達公布財報在即　外媒譽為「今年股市最重要一週」

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輝達（Nvidia）即將在美國當地時間28日、台灣時間29日清晨公布最新一季財報， 其GPU晶片對於維持股市蓬勃發展的人工智慧（AI）交易至關重要，還有外媒將本週形容為「今年股市最重要的一週」。根據《商業內幕》報導，金融投資服務公司「Wedbush」分析師艾維斯（Dan Ives）在上週的一份報告中指出，即將公布的輝達財報是「多年來最重要的科技收益」，對華爾街的影響不容小覷，甚至是近期股市最值得關注的事：「需要看到企業對人工智慧的需求火炬傳遞，以推動這個市場在科技的帶動下走高」。報導提到，儘管輝達在6月短暫成為全球最有價值的公司，被視為從人工智慧熱潮獲利的最可靠選擇之一，但投資人仍有2個感到不安的理由，一是炒作與現實的差距，二是泡沫化的風險。報導指出，雖然投資不足的風險比投資過度還高，但投資人很難忽視資本支出正在飆升的事實，也擔心AI基礎設施上的支出，不太可能在短期內就產生有意義的回報，而對於那些看好人工智慧長期前景的人來說，保持耐心似乎是必須的。再者，也有一派人馬對輝達股票是否被過度炒作、大型科技公司對GPU的需求持續性表示懷疑，如果該公司預測晶片需求將一如既往，表明其客戶仍有意建立人工智慧系統，那麼短期焦慮將會消失並帶來利潤。反之，任何風吹草動也可能標誌著AI故事中、更加困難的篇章揭幕。