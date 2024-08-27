週刊爆蔡壁如選立委也被檢舉做假帳　柯文哲第一時間反應曝光！

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳風暴未平息，前陣子才說慶幸自己遠離黨中央風暴圈的前立委蔡壁如，今（27）日也被週刊爆出她自己的政治獻金也疑似做假帳。柯文哲一早出門被媒體堵訪問到此事時，驚訝大喊「蛤？」隨即上車離開。民眾黨除了政治獻金亂帳風暴之外，黨主席柯文哲夫妻另開豪宅房地產爭議副本，柯的愛將陳智菡跟前立委蔡壁如之間的鬥爭也浮上檯面，整個黨亂成一團。《鏡週刊》今天封面故事加碼爆料，假帳案已延燒前立委、民眾黨創黨之母蔡壁如，他們查出，去年蔡壁如立委選舉的政治獻金也被人檢舉，有超過300筆、合計逾百萬元交通費涉及申報不實。報導指出，蔡壁如涉及申報不實的其中一種狀況，是連續支付多人多筆且定額的交通費，知情人士還舉例，蔡壁如從去年8月10至今年1月12日投票前一天，幾乎天天在上班日支付他定額交通費2000元，交通費申報金額整齊的有如強迫症。柯文哲今早出門上班被媒體問及蔡壁如被爆涉及做假帳一事，則是驚訝大喊了一聲「蛤？！」隨即上車離開，不願多談。民眾黨假帳風暴從黨中央延燒到地方，爭議愈爆愈多。