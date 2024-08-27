蔡壁如也遭爆作假帳！人事費拆339筆交通費　不實申報破百萬

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民眾黨主席柯文哲假帳風暴未平息，號稱「民眾黨創黨之母」的台中市政府顧問蔡壁如也遭爆出作假帳，在去年立委選舉的政治獻金帳目，涉嫌以逾300筆交通費為名拆帳申報人事費，合計逾百萬元支出涉申報不實，且每筆幾乎都是定額，不僅有偽造文書及規避投保勞健保疑慮，也可能讓支領對象觸犯逃漏稅。根據《鏡週刊》報導，去年角逐立委期間，蔡壁如的政治獻金帳目也遭檢舉，蔡璧如向監察院申報的政治獻金，收支科目為交通旅運支出的帳目共526筆，支出135萬9,598元，其中以人名為支出對象、頻繁定額支出的交通費達339筆，合計共118萬1,732元，不過收受蔡交通費的對象幾乎每筆都是定額。據報導，蔡壁如團隊將每筆申報金額，拆分成2000或3000元不等，涉及申報不實金額破百萬元，若屬實恐涉犯偽造文書罪，可能還有規避投保勞健保之虞。且蔡支付交通費的對象有多人都在她的團隊服務，不過她卻拆帳將團隊成員的人事費分成多筆定額交通費支付，不僅涉申報不實，又依綜所稅申報規定，實報實銷、非定期給付的交通津貼可免計所得稅薪資課稅，若以交通費拆帳申報團隊薪水，恐讓助理們身陷逃漏稅觸法之虞。