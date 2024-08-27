世壯運北北基桃外縣市報名率低？柳采葳轟：3200萬宣傳經費打水漂

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▲世界壯年運動會將於2025年5月於雙北舉辦，但宣傳集中於北北基桃。（圖／柳采葳辦公室提供）





世界壯年運動會將於2025年5月於雙北舉辦，目前國內世壯運報名人數近7成來自北北基桃，3成來自台北市，國外報名人數僅預期的2成。台北市議員柳采葳今（27）日表示，北市2024年編列高達新台幣3,200萬元宣傳世壯運，但苗栗縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣市等11個縣市，北市府未投放任何宣傳廣告，質疑3200萬宣傳經費打水漂。柳采葳表示，截至8月18日，國內已有12,052人報名世壯運，報名人數集中於北部，中部、南部、東部縣市報名人數卻不如預期。台北市及新北市共有7,074人報名（台北市3,605人、新北市3,469人），佔國內報名人數的58.69%；北北基桃四個縣市的報名人數8,297人（桃園市996人、基隆市227人），佔國內報名人數的68.84%；然而其餘18個縣市僅3,755人報名，佔31.15%。柳采葳指出，她調閱世壯運廣告及宣傳露出統計後發現，台北市於公車車體、運動中心、捷運月台電視等逾36處可見世壯運廣告；新北市於遊客中心、運動場等逾10處可見世壯運廣告。然而北北基桃以外的縣市僅10處有世壯運廣告，包括高雄小港機場燈箱、台中捷運車廂、新竹市政府世壯運壯寶倒數鐘等。至於苗栗縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣市、雲林縣等11個縣市，雙北市府未投放任何宣傳廣告。此外，世壯運外國選手報名人數預估目標為15,000人，但截至8月18日，僅2,974人報名，占預期人數的19.82%。報名人數前三名的國家為香港584人、日本428人、美國235人。而鄰近的韓國原是目標客群，目前卻僅有27人報名。柳采葳直言，體育局於去年5月至「韓國全羅北道亞太壯年運動會開幕式」設攤宣傳；觀傳局於「台韓觀光交流會議」、「北臺四市拜會韓國觀光公社」發放宣導物、「2024大邱炸雞啤酒節」及「韓國海外觀光推廣會」設攤宣傳。市府投入韓國的世壯運廣告高達5項次，佔所有國際廣告露出的13.8%，報名人數卻吊車尾。近日她至韓國考察，也未於知名觀光景點看見世壯運的宣傳廣告，質疑宣傳策略是哪個環節出了問題？柳采葳表示，「2025雙北世界壯年運動會觀光旅遊推展計畫書」中提到，預估每位國內參賽者於主辦城市平均花費所帶來之經濟效益為新台幣34,500元、國外選手每位新台幣115,000元，但若大部分參賽者來自台灣北部，選手等同於在自家附近參賽，根本無法達到推展觀光旅遊的預期經濟效益。此外，市府為提升參與率，發函給各機關及學校「為鼓勵本府員工及教師踴躍報名參賽，報名參賽者得給予公假」，「世界壯年運動會」恐怕淪為「市府運動會」。柳采葳直言，6月研考會民調顯示，高達75.8％台北市民並不知道2025年有世壯運，且從目前世壯運國內外報名人數來看，市府明顯宣傳不力。她呼籲市府重新檢討世壯運宣傳計畫，針對報名人數少的縣市加強宣傳力道；至於國際宣傳部分，應透過跨部門合作，結合各國際單位宣傳管道協助精準投放廣告，提升報名率。柳采葳也指出，市府為提升參與率，發函給各機關及學校報名參賽者得給予公假，她認為，原本立意良善，但恐怕讓「世界壯年運動會」變成「市府運動會」。她呼籲市府重新檢討世壯運宣傳計畫，針對報名人數低的地區加強宣傳力道。