「詹杜柯」時代已過？NBA2K25能力值前10名出爐　前5僅有1美國籍

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根據電玩遊戲《NBA2K25》官方今（27）日稍早，公布的球員能力值前10名排行榜，。而《NBA2K25》這份榜單當中，前5名更是僅有Joel Embiid1名美國籍球員，也顯現如今NBA賽場上國際球員的重要性不但越來越高，能力也愈加備受肯定。根據資料顯示，LeBron James上賽季能力值為97分，如今下降2分至95分；Stephen Curry上賽季能力值為96分，如今下降1分至95分；Kevin Durant上賽季能力值與Curry同為96分，如今下降2分至94分。至於前3名則分別為希臘Giannis Antetokounmpo、斯洛維尼亞Luka Doncic、塞爾維亞Nikola Jokic，3人的分數皆為97分，但由Jokic拿下排行最高寶座。排行前5的唯一美國籍球員Joel Embiid，上個賽季則是飽受傷勢困擾，僅替76人隊出戰39場比賽，均為先發上陣，場均上場33.6分鐘，能夠貢獻34.7分、11籃板、5.6助攻，整體投籃命中率為52.9％，表現仍然相當不錯。10、Anthony Davis（湖人）：評分949、Kevin Durant （太陽）：評分948、Jayson Tatum（塞爾提克）：評分957、Stephen Curry（勇士）：評分956、LeBron James（湖人）：評分955、Joel Embiid （76人）：評分964、Shai Gilgeous-Alexander（雷霆）：評分963、Giannis Antetokounmpo（公鹿）：評分972、Luka Doncic（獨行俠）：評分971、Nikola Jokic（金塊）：評分97