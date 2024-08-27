「詹杜柯」時代已過？NBA2K25能力值前10名出爐　前5僅有1美國籍

根據電玩遊戲《NBA2K25》官方今（27）日稍早，公布的球員能力值前10名排行榜，其中聯盟看板球星「詹杜柯」LeBron James 、Stephen Curry、Kevin Durant的能力值，如今與上賽季相比皆出現下滑，3人的能力值排名也正式掉出前5名。而《NBA2K25》這份榜單當中，前5名更是僅有Joel Embiid1名美國籍球員，也顯現如今NBA賽場上國際球員的重要性不但越來越高，能力也愈加備受肯定。
詹杜柯3人能力值掉出前5 且分數皆出現下滑
根據資料顯示，LeBron James上賽季能力值為97分，如今下降2分至95分；Stephen Curry上賽季能力值為96分，如今下降1分至95分；Kevin Durant上賽季能力值與Curry同為96分，如今下降2分至94分。
2K25能力值排行前5球員 僅有Embiid是美國籍
而榜單中能力值前5名的球員，如今更是僅有Joel Embiid1名擁有美國籍，他以能力值96分排行在第5，與來自加拿大的雷霆隊當家控衛「SGA」Shai Gilgeous-Alexander同分。至於前3名則分別為希臘Giannis Antetokounmpo、斯洛維尼亞Luka Doncic、塞爾維亞Nikola Jokic，3人的分數皆為97分，但由Jokic拿下排行最高寶座。
排行前5的唯一美國籍球員Joel Embiid，上個賽季則是飽受傷勢困擾，僅替76人隊出戰39場比賽，均為先發上陣，場均上場33.6分鐘，能夠貢獻34.7分、11籃板、5.6助攻，整體投籃命中率為52.9％，表現仍然相當不錯。此外Embiid則是前年2022-23賽季，例行賽的最有價值球員（MVP）得主。
《NBA2K25》球員能力值前10排行榜如下：
10、Anthony Davis（湖人）：評分94
9、Kevin Durant （太陽）：評分94
8、Jayson Tatum（塞爾提克）：評分95
7、Stephen Curry（勇士）：評分95
6、LeBron James（湖人）：評分95
5、Joel Embiid （76人）：評分96
4、Shai Gilgeous-Alexander（雷霆）：評分96
3、Giannis Antetokounmpo（公鹿）：評分97
2、Luka Doncic（獨行俠）：評分97
1、Nikola Jokic（金塊）：評分97
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根據資料顯示，LeBron James上賽季能力值為97分，如今下降2分至95分；Stephen Curry上賽季能力值為96分，如今下降1分至95分；Kevin Durant上賽季能力值與Curry同為96分，如今下降2分至94分。
2K25能力值排行前5球員 僅有Embiid是美國籍
而榜單中能力值前5名的球員，如今更是僅有Joel Embiid1名擁有美國籍，他以能力值96分排行在第5，與來自加拿大的雷霆隊當家控衛「SGA」Shai Gilgeous-Alexander同分。至於前3名則分別為希臘Giannis Antetokounmpo、斯洛維尼亞Luka Doncic、塞爾維亞Nikola Jokic，3人的分數皆為97分，但由Jokic拿下排行最高寶座。
排行前5的唯一美國籍球員Joel Embiid，上個賽季則是飽受傷勢困擾，僅替76人隊出戰39場比賽，均為先發上陣，場均上場33.6分鐘，能夠貢獻34.7分、11籃板、5.6助攻，整體投籃命中率為52.9％，表現仍然相當不錯。此外Embiid則是前年2022-23賽季，例行賽的最有價值球員（MVP）得主。
《NBA2K25》球員能力值前10排行榜如下：
10、Anthony Davis（湖人）：評分94
9、Kevin Durant （太陽）：評分94
8、Jayson Tatum（塞爾提克）：評分95
7、Stephen Curry（勇士）：評分95
6、LeBron James（湖人）：評分95
5、Joel Embiid （76人）：評分96
4、Shai Gilgeous-Alexander（雷霆）：評分96
3、Giannis Antetokounmpo（公鹿）：評分97
2、Luka Doncic（獨行俠）：評分97
1、Nikola Jokic（金塊）：評分97