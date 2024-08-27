柯文哲捧選舉補助款買商辦！郭正亮看傻　舉例這人：一毛錢也沒拿

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民眾黨主席柯文哲政治獻金與三大案風波未平，又被爆用選舉補助款4300萬購入濟南大樓三樓辦公室作為個人辦公室使用，且登記在他名下。對此，前立委郭正亮驚呼「我的天啊！」雖然這沒有違法，「對於我們這種一輩子投入政治的人，你怎會做這樣的事？」對於柯文哲用選舉補助款買商辦一事，郭正亮26日在直播節目《亮話天下》驚呼「我的天啊！」雖然這沒有違法，但重點是怎會這樣做？政治領導人不會這樣使用這筆錢，這實在難以想像，「對於我們這種一輩子投入政治的人，你怎會做這樣的事？」柯文哲並非沒有房子，也可以選擇用租的，但他卻用買的，且還賺租金。郭正亮坦言，他認識這麼多、也看多了政治人物，知道哪些人具備崇高的品格，會做出令人感動的事情。郭正亮舉例，2020年，韓國瑜選完總統，吳敦義說國民黨要還債，韓國瑜二話不說把選舉補助款都拿去還國民黨欠債，一毛錢也沒拿，「我看韓國瑜的動作就知道，他的政治還沒結束」，後來看到韓國瑜有再起的機會，政治本來就是如此；而親民黨主席宋楚瑜也都全部捐給親民黨。郭正亮指出，政治人物一定要犧牲付出，才能感動人，而民眾黨此時是最危機的時刻，應選擇付出犧牲才對，柯文哲又不是沒有房子住，讓他忍不住直嘆「哀，我就不講了！」