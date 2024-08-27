鶴茶樓蟑螂芝麻凍惹議！晴光店停業至週五　曝監視器畫面全額退費

手搖飲料接連出包！有網友爆料，喝了鶴茶樓芝麻凍奶茶卻咬到脆脆的爆漿蟑螂，驚悚照片曝光嚇壞不少民眾。鶴茶樓總公司緊急出面道歉，公開陪同消費者就醫關懷的經過，並曝光稽查環境的監視器畫面。聲明「台北晴光店」本週五前將暫停營業，憑8月25日當天消費發票或載具證明可至該店全額退費。
近日不少手搖飲料出現食安危機，有網友爆料，8月25日喝了鶴茶樓芝麻凍奶茶卻咬到脆脆的爆漿蟑螂，打開封膜才發現杯內有數隻小強屍體，驚悚照片嚇壞不少民眾。鶴茶樓總公司連忙道歉，並表示督導緊急了解該門市的狀況後，確認有定期做消毒的紀錄，但仍會展開內部調查，並針對每間分店進行更嚴密的清潔程序與檢查，防止類似的事件可能再發生。
昨日鶴茶樓總公司再度發表聲明稿，公告說明8月26日凌晨聯繫喝到異物的顧客，在第一時間即刻致上最深的歉意，並關懷其身體狀況。並透露：「這位顧客已於今日凌晨2-3點至醫院急診，經急診檢查後，抽血報告並無異常。消費者的醫療費、交通費，鶴茶樓皆全權負擔，如有精神賠償之需求，亦會進行賠償」。
並表示「8月26日下午5點半，鶴茶樓總部代表及督導陪同『晴光店』負責人與該顧客進行會面並正式致上歉意與慰問。整體會面過程順利，顧客亦表示目前身體一切無恙。鶴茶樓同時承諾，將持續追蹤消費者後續身體狀況，並定時主動關懷與聯繫」。
由於鶴茶樓「晴光店」已勒令停業一天，總公司說明：「一早派員了解事發經過、稽查環境、調閱監視器；也同步安排消毒公司前往『晴光店』進行全面消毒作業，加強防蟲措施」，並曝光消毒畫面供民眾檢視。並強調已同步請全台門市安排消毒工程，以確保飲食安全同時保障消費者健康與權益；消毒完成後，會請全台門市將消毒完畢的公告，放置於櫃檯顯眼處，以作為公開說明，並且在未來定時貼出消毒公告。
鶴茶樓總公司也提出「全額退費」辦法，誠摯向支持「晴光店」的顧客致歉，説明：「8/25當日前往晴光店消費的顧客，可於下週一至下週三（9/2～9/4）營業時間11:00–20:00期間，憑8/25（週日）當日的消費發票/載具證明，至『晴光店』進行全額退費」。
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昨日鶴茶樓總公司再度發表聲明稿，公告說明8月26日凌晨聯繫喝到異物的顧客，在第一時間即刻致上最深的歉意，並關懷其身體狀況。並透露：「這位顧客已於今日凌晨2-3點至醫院急診，經急診檢查後，抽血報告並無異常。消費者的醫療費、交通費，鶴茶樓皆全權負擔，如有精神賠償之需求，亦會進行賠償」。
並表示「8月26日下午5點半，鶴茶樓總部代表及督導陪同『晴光店』負責人與該顧客進行會面並正式致上歉意與慰問。整體會面過程順利，顧客亦表示目前身體一切無恙。鶴茶樓同時承諾，將持續追蹤消費者後續身體狀況，並定時主動關懷與聯繫」。
由於鶴茶樓「晴光店」已勒令停業一天，總公司說明：「一早派員了解事發經過、稽查環境、調閱監視器；也同步安排消毒公司前往『晴光店』進行全面消毒作業，加強防蟲措施」，並曝光消毒畫面供民眾檢視。並強調已同步請全台門市安排消毒工程，以確保飲食安全同時保障消費者健康與權益；消毒完成後，會請全台門市將消毒完畢的公告，放置於櫃檯顯眼處，以作為公開說明，並且在未來定時貼出消毒公告。
鶴茶樓總公司也提出「全額退費」辦法，誠摯向支持「晴光店」的顧客致歉，説明：「8/25當日前往晴光店消費的顧客，可於下週一至下週三（9/2～9/4）營業時間11:00–20:00期間，憑8/25（週日）當日的消費發票/載具證明，至『晴光店』進行全額退費」。