鶴茶樓蟑螂芝麻凍惹議！晴光店停業至週五　曝監視器畫面全額退費

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友爆料喝鶴茶樓芝麻凍咬到蟑螂。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

▲鶴茶樓總公司在粉專公布消毒公司前往晴光店的消毒畫面。（圖／翻攝自鶴茶樓FB）

手搖飲料接連出包！有網友爆料，喝了鶴茶樓芝麻凍奶茶卻咬到脆脆的爆漿蟑螂，驚悚照片曝光嚇壞不少民眾。鶴茶樓總公司緊急出面道歉，公開陪同消費者就醫關懷的經過，並曝光稽查環境的監視器畫面。聲明「台北晴光店」本週五前將暫停營業，憑8月25日當天消費發票或載具證明可至該店全額退費。近日不少手搖飲料出現食安危機，有網友爆料，8月25日喝了鶴茶樓芝麻凍奶茶卻咬到脆脆的爆漿蟑螂，打開封膜才發現杯內有數隻小強屍體，驚悚照片嚇壞不少民眾。鶴茶樓總公司連忙道歉，並表示督導緊急了解該門市的狀況後，確認有定期做消毒的紀錄，但仍會展開內部調查，並針對每間分店進行更嚴密的清潔程序與檢查，防止類似的事件可能再發生。昨日鶴茶樓總公司再度發表聲明稿，公告說明8月26日凌晨聯繫喝到異物的顧客，在第一時間即刻致上最深的歉意，並關懷其身體狀況。並透露：並表示「8月26日下午5點半，鶴茶樓總部代表及督導陪同『晴光店』負責人與該顧客進行會面並正式致上歉意與慰問。整體會面過程順利，顧客亦表示目前身體一切無恙。鶴茶樓同時承諾，將持續追蹤消費者後續身體狀況，並定時主動關懷與聯繫」。由於鶴茶樓「晴光店」已勒令停業一天，總公司說明：鶴茶樓總公司也提出「全額退費」辦法，誠摯向支持「晴光店」的顧客致歉，説明：