比大谷翔平還厲害！紅襪捕手Jansen同場代表兩隊出賽史上第一人

他比大谷翔平「二刀流」還猛！美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊捕手Danny Jansen今（27）日在對戰多倫多藍鳥的保留比賽中出賽，成為史上首位在同一場比賽效力兩隊的球員，創下大聯盟史上第一紀錄。由於紅襪隊在6月25日在主場芬威球場對戰藍鳥，當天比賽打到2局上，現場因大雨而形成保留比賽，延至8月26日原地再戰。但之後Danny Jansen被交易至紅襪，而今天進行的保留比賽，他又出賽，因此形成一場球，都在兩隊出賽的紀錄。藍鳥終場以4：1贏球。
一邊是藍鳥一邊是紅襪 讓他很為難
這場球因大雨形成保留比賽，2局上Danny Jansen上場打擊，但他已經被交易，所以該打席換上Daulton Varsho代打，最後遭到三振。有趣的是Danny Jansen則是擔任紅襪隊的先發捕手，所以他差點「讓自己」被三振，寫下史上首見，在同一場比賽同時效力兩隊的罕見紀錄。
其實這件事已經被預告過，紅襪主帥Alex Cora就很樂見這樣的狀況發生，他賽前還說：「讓我們創造歷史」，對於此戰很有話題感到興趣。
Danny Jansen被大批媒體追逐，他才發現自己是史上首位在同一場比賽效力兩隊的球員，他說：「我非常驚訝，能在比賽中留下這樣的紀錄很酷，既有趣又奇怪。我很高興有這個機會創造紀錄。」而這場比賽的官方紀錄也將會留存至大聯盟棒球名人堂。
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這場球因大雨形成保留比賽，2局上Danny Jansen上場打擊，但他已經被交易，所以該打席換上Daulton Varsho代打，最後遭到三振。有趣的是Danny Jansen則是擔任紅襪隊的先發捕手，所以他差點「讓自己」被三振，寫下史上首見，在同一場比賽同時效力兩隊的罕見紀錄。
其實這件事已經被預告過，紅襪主帥Alex Cora就很樂見這樣的狀況發生，他賽前還說：「讓我們創造歷史」，對於此戰很有話題感到興趣。
Danny Jansen被大批媒體追逐，他才發現自己是史上首位在同一場比賽效力兩隊的球員，他說：「我非常驚訝，能在比賽中留下這樣的紀錄很酷，既有趣又奇怪。我很高興有這個機會創造紀錄。」而這場比賽的官方紀錄也將會留存至大聯盟棒球名人堂。