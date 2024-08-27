比大谷翔平還厲害！紅襪捕手Jansen同場代表兩隊出賽史上第一人

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▲Danny Jansen今天在對戰藍鳥的保留比賽中出賽，成為史上首位在同一場比賽效力兩隊的球員，創下大聯盟奇特紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

他比大谷翔平「二刀流」還猛！美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊捕手Danny Jansen今（27）日在對戰多倫多藍鳥的保留比賽中出賽，成為史上首位在同一場比賽效力兩隊的球員，創下大聯盟史上第一紀錄。這場球因大雨形成保留比賽，2局上Danny Jansen上場打擊，但他已經被交易，所以該打席換上Daulton Varsho代打，最後遭到三振。有趣的是Danny Jansen則是擔任紅襪隊的先發捕手，所以他差點「讓自己」被三振，寫下史上首見，在同一場比賽同時效力兩隊的罕見紀錄。Danny Jansen被大批媒體追逐，他才發現自己是史上首位在同一場比賽效力兩隊的球員，