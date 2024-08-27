達比修有好暖心！因私事離隊婉拒1.2億台幣薪水　稍早社群回應了

MLB美國職棒聖地牙哥教士隊日籍強投達比修有，近期以家中私事為由暫時離隊，如今可能還需要一些時間，才能調整到足以先發投球的狀態。而達比修在離隊期間，儘管教士隊總管幫他想辦法能領到薪水，但他則婉拒對方好意，此舉估計將替教士省下約400萬美元（約新台幣1.28億）。達比修有今（27）日稍早也在個人社群上發文寫下，由於自己近期很難與球隊一起到客場出賽，不想因為被放進傷病名單還能領取薪水，所以才選擇婉拒支薪這樣的方式。
達比修有日前因私事告假 近期將正式歸隊
日籍強投達比修有自6月以後就受到傷勢困擾，遲遲無法出賽，直到7月初再度傳出因為個人私事而暫時離隊，教士隊日前也曾將達比修放進限制名單保護，當時造成許多球迷熱議，不過他在近期將正式回歸球隊，有望趕上例行賽結束前關鍵的最後1個月。
教士隊總管Wolfe曾提議 幫助達比修拿到薪水
而根據美媒《The Athletic》記者Dennis Lin報導指出，達比修有經紀人Joel Wolfe透露，其實達比修缺陣的這段期間，教士隊總管A.J. Preller曾向他提議，只要進入60人傷病名單，就可以繼續領薪水，但達比修有最終選擇拒絕了這項提案，這期間他也足足少賺進400萬美元（約新台幣1.27億元）的薪水。
達比修有今日稍早則在個人社群上親自發文回應，他寫下：「希望大家不要誤會，我並不是因為受傷無法上場，才選擇不領薪水，而是無法到球場訓練，或是隨隊到客場出賽。即使在這樣子的情況下，Preller（教士隊總管）仍希望讓我進60天傷兵名單，並領取薪水，我對此感到非常感激。」
現年已38歲的達比修有，在去年與教士隊簽下一份6年總金額1.08億美元（約新台幣34.4億元）的合約，本季薪水約為1500萬美元。而達比修因傷病與近期請假關係，本賽季至今僅出賽11場，皆為先發出賽，戰績4勝3敗，共投56.1局飆出53次三振，並投出15次保送，每局被上壘率為1.07，防禦率則為3.20。
我是廣告 請繼續往下閱讀
日籍強投達比修有自6月以後就受到傷勢困擾，遲遲無法出賽，直到7月初再度傳出因為個人私事而暫時離隊，教士隊日前也曾將達比修放進限制名單保護，當時造成許多球迷熱議，不過他在近期將正式回歸球隊，有望趕上例行賽結束前關鍵的最後1個月。
教士隊總管Wolfe曾提議 幫助達比修拿到薪水
而根據美媒《The Athletic》記者Dennis Lin報導指出，達比修有經紀人Joel Wolfe透露，其實達比修缺陣的這段期間，教士隊總管A.J. Preller曾向他提議，只要進入60人傷病名單，就可以繼續領薪水，但達比修有最終選擇拒絕了這項提案，這期間他也足足少賺進400萬美元（約新台幣1.27億元）的薪水。
達比修有今日稍早則在個人社群上親自發文回應，他寫下：「希望大家不要誤會，我並不是因為受傷無法上場，才選擇不領薪水，而是無法到球場訓練，或是隨隊到客場出賽。即使在這樣子的情況下，Preller（教士隊總管）仍希望讓我進60天傷兵名單，並領取薪水，我對此感到非常感激。」
現年已38歲的達比修有，在去年與教士隊簽下一份6年總金額1.08億美元（約新台幣34.4億元）的合約，本季薪水約為1500萬美元。而達比修因傷病與近期請假關係，本賽季至今僅出賽11場，皆為先發出賽，戰績4勝3敗，共投56.1局飆出53次三振，並投出15次保送，每局被上壘率為1.07，防禦率則為3.20。