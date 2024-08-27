達比修有好暖心！因私事離隊婉拒1.2億台幣薪水　稍早社群回應了

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MLB美國職棒聖地牙哥教士隊日籍強投達比修有，近期以家中私事為由暫時離隊，如今可能還需要一些時間，才能調整到足以先發投球的狀態。而達比修在離隊期間，儘管教士隊總管幫他想辦法能領到薪水，但他則婉拒對方好意，此舉估計將替教士省下約400萬美元（約新台幣1.28億）。日籍強投達比修有自6月以後就受到傷勢困擾，遲遲無法出賽，直到7月初再度傳出因為個人私事而暫時離隊，教士隊日前也曾將達比修放進限制名單保護，當時造成許多球迷熱議，而根據美媒《The Athletic》記者Dennis Lin報導指出，達比修有經紀人Joel Wolfe透露，其實達比修缺陣的這段期間，達比修有今日稍早則在個人社群上親自發文回應，他寫下：「即使在這樣子的情況下，Preller（教士隊總管）仍希望讓我進60天傷兵名單，並領取薪水，我對此感到非常感激。」現年已38歲的達比修有，在去年與教士隊簽下一份6年總金額1.08億美元（約新台幣34.4億元）的合約，本季薪水約為1500萬美元。而達比修因傷病與近期請假關係，