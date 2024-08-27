各地陷代理教師荒　全教總籲提高正式員額比、促合理聘任關係

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開學在即，卻有許多學校仍未招到代理教師，全國教師工會總聯合會表示，代理教師難以聘任，實際上有兩大關鍵，包括整體代理教師比例過高、教師職業吸引力下降，因此呼籲台灣當前應該持續提高正式教師員額比例與促進合理穩定聘任關係，才能確保師資永續。全教總表示，現行國中小的員額編制準則，直接制定8%空間可以不聘專任合格教師，加上其他增置但卻非員額編制準則的教師人力，使得國中小內的代理教師比例大幅提升，保守估計可能接近15%，而且只要檢視現有《教育部國民及學前教育署補助國民中小學提高教育人力實施要點》就可發現，原本應屬員額設算的補助，由於沒有直接訂在國中小的人員編制準則當中，而是採行外加補助的方式，繁複的補助申請與作業程序，已讓代理教師的工作不僅沒有保障，更是徒耗現場行政資源。全教總更進一步指出，縣市政府過度限制正式缺額，使得許多具已合格教師證的優秀師資，多年僅能依靠代理教師的職位餬口度日，去年縣市政府總算回到正軌，依法開出、補足原本應該有的正式缺額數量，讓這兩年許多長期代理的師資生得以獲取正式教職。另一方面，全教總觀察，代理教師難找的現象，不僅出現在偏鄉，就連都會區也是，因此當前面臨的困境就是「縱使代理教師的工作條件與保障已經大幅改善，卻仍然找不到代理的人員」，足以佐證目前的困境，已非僅僅改善代理老師的勞動條件可以解決，許多修畢師資課程，通過教師檢定與實習的年輕教師不願意投入教育現場，凸顯這個職業已經明顯缺乏吸引力。全教總呼籲，除了補足以往該有的正式員額外，也要積極提高當前正式教師的員額比例，降低代理教師的數量，並以穩健的速度逐年開缺，避免過度擴張或緊縮，才能促進教育專業工作人員的入場與退休的穩定性，免於學校的教師流動程度過大影響學生權益。全教總指出，中央政府帶頭不依法進行退撫撥補，對於薪資的調整欠缺公正公開的法定保障，加上《教師法》惡修，使得非專業人員凌駕教育專業人員之上評斷教師教育行為，造成教育現場風聲鶴唳，這些問題如果沒有此刻開始改善，未來就算正式的教師職缺，也將面臨找不到人的困境。