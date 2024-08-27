蔡壁如被爆作假帳最新回應曝光！她研判網軍惡搞不排除提告

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週刊今（27）日報導，民眾黨前立委蔡壁如的政治獻金也被檢舉涉及做假帳，有超過300筆交通費拆帳申報、合計逾百萬元。蔡壁如今天人在台中，她接受台北媒體電訪時初步回應，這應該是網軍惡搞，有必要會提告。至於交通費申報問題，蔡壁如則強調，有請教過會計師，以「車馬費」的方式申報政治獻金沒問題。民眾黨前立委蔡壁如繼黨主席柯文哲之後，也被檢舉涉嫌在立委選舉政治獻金作假帳。蔡壁如今早表示，當初她空降台中海線一個人都不認識，她的競選總幹事就得到各地方幫忙找人找志工。她強調，海線幅員廣大，再加上她還要幫忙拉政黨票，也會到台中市區、南投、彰化等地，各地方來幫忙的人員多為自備交通工具要付油資，因此總幹事有去請教會計師報帳事宜，「會計師是說可以報一次就好，就像政論評論員上節目一次三千塊的意思，也是一個車馬費。」蔡壁如指出，大概三個禮拜前社群媒體就有在流傳她的報帳資料，她認為這可能是網軍刻意選在這時候想惡搞民眾黨、柯文哲跟蔡壁如，有必要不排除提告。此外，她也意有所指表示，如果是黨內同志這時候故意放出消息，也應當靜下心來好好思考，要監督應該監督別人，「為何要監督自己人」？