見柯文哲民調暴跌　沈富雄預言民眾黨結局：走進歷史灰燼

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民眾黨主席柯文哲的假帳風暴未平，又遭爆用選舉補助款4300萬買辦公室，登記在自己名下。《美麗島電子報》26日公布最新民調，民眾對於柯文哲的信任度，有23.4%民眾表示信任，有69.1%不信任柯文哲，比去年5月民眾黨提名柯文哲參選總統時，暴增23.1個百分點。對此，沈富雄表示，「柯文哲民調不稀奇，下個月反感度會更高，民眾黨就是走進歷史的灰燼」。沈富雄26日在廣播節目《POP大國民》表示，「柯文哲民調不稀奇，下個月反感度會更高，民眾黨就是走進歷史的灰燼」。沈富雄認為，是因為時機剛好對了，大家非常厭惡民進黨、國民黨，不見得是柯文哲厲害，他這叫「大奸若善」，騙了35歲以下的年輕人。節目主持人平秀琳則說，從民調來看，柯文哲殞落後，小草比較多回到民進黨。沈富雄對此表示，「這到底是民進黨厲害？還是國民黨不行？這是給國民黨一個很好的機會，國民黨眼睜睜看第三黨完了，應該要分到小草的一半，但他們沒有，年輕人跑向民進黨」。沈富雄也點出原因，「這是因為民進黨有抗中保台牌，第二張牌是肅貪，這肅貪不分親疏一律通殺，光是這兩點，年輕人就過去了」。該民調為戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查對象為設籍在調查範圍年滿20歲的民眾；調查時間為2024年8月21日至8月23日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。