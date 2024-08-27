Telegram創辦人遭逮！被稱「俄版馬斯克、祖克柏」　捐精生逾百娃

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加密通訊軟體Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov），24日晚間在私人飛機抵達法國巴黎的機場後，隨即遭到法國海關反詐騙辦公室居留，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）26日證實確有此事，強調不涉及政治因素，法國檢察官也發表聲明，稱杜洛夫是因Telegram涉及兒童色情、販毒和詐欺交易等12項犯罪接受調查。有外媒將其形容為俄羅斯版祖克柏、馬斯克，而他先前透露自己靠捐贈精子，已經生育了上百個孩子的說法也再度被拿出來討論。根據《CNN》、《衛報》報導，杜洛夫1984年出生於前蘇聯，雖然4歲時就跟家人搬到義大利，但在前蘇聯解體後，又因父親收到了聖彼得堡國立大學的工作邀請，而全家搬回俄羅斯。杜洛夫和哥哥尼古拉（Nikolai）小小年紀就展現數理方面的天賦，被視為數學神童。2006年，年僅21歲、剛從大學畢業的杜洛夫，創建了社交媒體網站Vkontakte（VK），VK很快就被譽為俄羅斯的Facebook，而杜洛夫則被譽為俄羅斯的祖克柏。幾年後又於2013年創立Telegram並大獲成功。杜洛夫在科技方面的才華、特立獨行的行事風格，使他經常被與祖克柏（Mark Zuckerberg）、馬斯克（Elon Musk）相提並論，而他對生育主義的看法也與馬斯克相似。他在今年7月1次罕見的受訪曾透露，自己過去15年持續都有在捐贈精子，範圍遍及10多個國家，也因此生育了100多個孩子。據彭博社估計，杜洛夫的身價達到91.5億美元，擁有不只一本護照和住所，10年來一直過著「無國界」的生活。此外，他還自稱是自由主義者，大力支持網路保密與訊息加密，拒絕審查Telegram言論。在外界看來，他是一個難以捉摸、鮮少接受採訪，有時只在 Telegram上發表神秘聲明的低調富豪。公開形象方面，杜洛夫總是穿著一襲黑衣黑褲現身，造型有如電影《駭客任務》中的基努李維。杜洛夫並在Telegram頻道上宣稱，他獨居，不吃肉、不喝酒，也不喝咖啡。2013年，當抗議者開始使用VK組織針對烏克蘭前任親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovich）的示威活動時，克里姆林宮曾要求杜洛夫交出烏克蘭用戶的私人資料，遭到拒絕，在那之後杜洛夫就被撤換VK執行長一職，並以數百萬美元的價格出售所有股份、離開俄羅斯。2018年， 莫斯科又因為Telegram拒絕向俄羅斯安全部門提供解密金鑰，試圖禁止Telegram（總部設於杜拜），但該禁令於2020年取消。接下來幾年，Telegram成為在俄羅斯少數不受限制的外國社群媒體平台之一，並成為許多俄國官員首選的官方通訊方式。杜洛夫的批評者質疑，Telegram可以在俄羅斯自由營運，不可能沒向克里姆林宮做出某種讓步，而杜洛夫一再駁斥這些指控，並經常提起過去因為VK導致他離開俄羅斯一事。報導提到，儘管杜洛夫似乎公開與克宮作對，但在他被法國拘留後，俄國政府很快就開始為他張羅，俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，俄羅斯駐法國大使館在得知杜洛夫遇到法律麻煩後已「立即開始工作」。Telegram則透過聲明強調，公司遵守歐盟法律，杜洛夫也沒有什麼可隱瞞的。