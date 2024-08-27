打詐成效不彰！TPOC統計負面聲量　最顧人怨部會毫無懸念是這兩個

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總統賴清德上任後厲行打詐，但詐騙案件仍層出不窮。根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集被賴清德點名的「檢、警、調、憲、海關、海巡、數位、金融及電信」等單位的網路輿情聲量數據，並分析今年以來相關單位在詐騙、打詐議題方面的網路討論度，結果顯示，數位發展部登上打詐工作最「顧人怨」的部會，第二名是NCC，第三名是金管會。根據TPOC分析，數發部的負面聲量高達1.2萬則，網路好感度（P／N值）僅0.35；NCC負面聲量有5615則，好感度敬陪末座僅0.33；金管會，負面聲量也有5080則，好感度0.71。其餘打詐相關單位的負面聲量由高至低為第四名的警政署（4333則）、第五名調查局（2407則）、檢察署（1807則）、關務署（883則）、海巡署（546則）、憲指部（118則），雖然這些單位所累積的負面聲量不及數發部和NCC等機關那麼多，但好感度均不超過1，顯示負面聲量仍大於正面聲量。TPOC分析數發部與NCC，包括藍綠白立委在立法院質詢數發部前部長唐鳳時毫不留情面，批評數發部雖花大錢試圖從源頭防堵詐騙，打詐成效卻不彰，詐騙簡訊、網路訊息還是一大堆，引發網友們高度關注；NCC方面除了被國民黨立委徐巧芯、黃健豪、葛如鈞等人批評無力監管電信業者，讓中華電信的合作業者將未實名的「軟號」販售給詐騙集團，今年4月又傳出前NCC委員蕭祈宏擔任二類電信業者公司顧問，該業者以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」的漫遊及國內網卡，後遭檢方依違反《公務員服務法》起訴，掀起網路輿論譁然，使NCC遭「炎上」。TPOC說，作為通訊端主管機關的數發部和NCC，一方面口口聲聲要從通訊源頭攔阻詐騙，另一方面卻縱容電信業者濫發門號，導致大量門號淪為詐騙工具，引發民意高度不滿。根據最新的網路聲量調查結果，數發部與NCC的負面聲量高居榜首，好感度則敬陪末座，成為打詐國家隊中的豬隊友。由此可見，數發部和NCC必須加強對電信業者的監管，真正落實政府的打詐承諾。否則，打詐口號喊得震天價響，最終只會成為空中樓閣，台灣「詐騙之島」的惡名也將永遠無法洗刷。