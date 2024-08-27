啦啦隊女神李珠珢國中舊照網瘋傳！青澀可愛樣台韓粉絲看了都驚呼

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▲李珠珢國中舊照曝光（左），不少粉絲驚呼：「根本沒變、超級可愛青澀。」（圖／X@JOOHOLEE13、李珠珢IG）

▲李珠珢IG追蹤人數已經88萬，人氣高漲。（圖／李珠珢IG）

南韓啦啦隊女神李珠珢因洗腦「三振舞」爆紅，長相甜美的她，被封為「AI美人」，7月底受邀來台灣與富邦悍將啦啦隊交流，在台北大巨蛋熱舞，更是狂吸人氣，不少台粉敲碗希望她來台發展。近日網上流傳她一張國中畢業照，散發出青澀的少女魅力，不少人大讚驚呼根本沒變、仙氣逼人。網上流傳一張自稱是李珠珢的同學，曝光她的國中畢業照。照片中，她身穿制服、外搭毛衣背心，將長髮盤成丸子頭、空氣瀏海，頭上戴著白色花環，手比出簡單手勢、害羞地微笑。她的五官跟現在相比沒有太大差別，不少人稱讚「從小就是清純美人」、「女大18變，變得更漂亮」、「從小底子就好，跟現在比差在化妝吧」。該名網友提到，李珠珢當時是從其他地區轉學過來的，沒有不良行為傳聞，在校有好人緣。李珠珢也曾在節目上回答，當初跳啦啦隊的契機是朋友建議下，她心想就試試看，沒想到就成為了職業。20歲的李珠珢目前人氣高漲，不少台粉敲碗來台發展，她的學姐、前起亞虎啦啦隊李多慧來台發展成功，吸引許多韓籍啦啦隊女孩也跟進，李珠珢曾接受南韓網路節目訪問時，就被主持人問到是否會像李多慧一樣去台灣發展，她沒有說話回答此問題，僅害羞地微微一笑，反應不排斥。李珠珢IG追蹤人數已經88萬，並且持續上漲，各界人馬都在搶人，就有前體育主播羅國禎在直播中推測，李珠珢一定會來台灣，各個球隊都會展開搶人，還指出李珠珢的薪水會變得「很可怕」，再度掀起討論。