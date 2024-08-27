觀望輝達財報！台股多方受壓抑　早盤跌逾百點、電金傳軟腳

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輝達公布財報前夕，晶片股走勢承壓，科技類股普遍表現不佳，拖累華爾街股市，美股四大指數26日跌多漲少，僅道瓊締新猷，高開後，漲幅最多擴大至244點，終場小幅收高；台積電ADR下跌1.3%，收在169.07美元。台北股市今（27）日開盤下跌61點，以22179.21點開出，早盤跌逾百點，一度跌至22104.94點。道瓊工業指數小升65.44點或0.16%，收41240.52點；標準普爾指數小跌17.77點或0.32%，收5616.84點；那斯達克指數下挫152.02點或0.85%，收17725.77點；費城半導體指數挫跌131.31點或2.51%，收5097.35點。台北股市今日以22179.21點開出，早盤跌逾百點，最低跌至22104.94點。在電金傳同步修正，指數開低走低。權值王台積電下跌7元至943元位置，跌幅約在0.5%左右；鴻海下跌1.5元、來到180.5元；聯發科下跌15元至1200元，跌幅約在1%以上。