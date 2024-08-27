中廣不是國民黨附隨組織！黨產會追繳77億被判敗訴　趙少康說話了

不當黨產處理委員會2019年認定，中國廣播公司是國民黨附隨組織，處分繳回13筆土地、追徵29筆已出售土地價額77億餘元，中廣不服提告，台北高等行政法院昨判處中廣勝訴。中廣前董事長趙少康昨深夜說，感謝台北高等行政法院還原真相，也洗刷中廣是附隨組織這個汙名。
趙少康在臉書說，感謝法官還原當初的交易事實，中廣當年本來就是從中時集團，而不是國民黨購買了中廣的經營權。當年國民黨為了遵守廣電法的「黨政軍條款」，急急忙忙的把中影、中視及中廣賣給中時集團，後來中時集團不願意經營中廣，又再將中廣轉賣給他。
趙少康說，這個過程，當時的媒體報導都很清楚，中時集團不但取得了中廣的股份，也取得了中廣的經營權，不但改組了董事會，也指派了總經理及相關的人事。「我一直不能理解的是，我用比中時集團更好的條件，從中時集團買了中廣，為什麼黨產會以及民進黨政府反而不斷地質疑我是非以相當對價取得中廣的股份？呼籲黨產會停止上訴，懸崖勒馬，不要一錯再錯！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
趙少康說，這個過程，當時的媒體報導都很清楚，中時集團不但取得了中廣的股份，也取得了中廣的經營權，不但改組了董事會，也指派了總經理及相關的人事。「我一直不能理解的是，我用比中時集團更好的條件，從中時集團買了中廣，為什麼黨產會以及民進黨政府反而不斷地質疑我是非以相當對價取得中廣的股份？呼籲黨產會停止上訴，懸崖勒馬，不要一錯再錯！」