美網／美國Coco Gauff直落二擊敗法國好手　女單衛冕邁出第一步

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▲Coco Gauff在首場比賽就強勢「送蛋」，以6：2、6：0橫掃法國對手Varvara Gracheva。（圖／美聯社／達志影像）

2024美國網球公開賽今（27）日進行首日賽事，美國女子網球明星Coco Gauff在首場比賽就強勢「送蛋」，以6：2、6：0橫掃法國對手Varvara Gracheva，她身為地主第3種子，也朝著女單衛冕冠軍邁出第一步。年僅20歲的高芙，去年於紐約法拉盛公園首度贏得大滿貫冠軍，成為自1999年傳奇天后「小威」Serena Williams以來，第一位留下金盃的超級新星。她說：「這兩週只是證明我對自己的所有期望，我還有很多機會會回到這裡，但我不會每年都贏，這不是我應該被賦予的期望。」