美網／美國Coco Gauff直落二擊敗法國好手　女單衛冕邁出第一步

2024美國網球公開賽今（27）日進行首日賽事，美國女子網球明星Coco Gauff在首場比賽就強勢「送蛋」，以6：2、6：0橫掃法國對手Varvara Gracheva，她身為地主第3種子，也朝著女單衛冕冠軍邁出第一步。不過Gauffn在近期表現不佳，在連續2次賽事都無法奪冠，她透露：「我不需要向除了我自己之外的任何人證明任何事情」，也吐露壓力不小。
Coco Gauff奧運受歡迎 擔任掌旗官
年僅20歲的高芙，去年於紐約法拉盛公園首度贏得大滿貫冠軍，成為自1999年傳奇天后「小威」Serena Williams以來，第一位留下金盃的超級新星。她今天在亞瑟艾許中央球場再度出擊，第3種子高芙面對Gracheva，不但有10記Ace球，開賽從3：2開始，連下9局，包括送對手「吞蛋」，僅花66分鐘就獲勝，美網累積8連勝。
Coco Gauff身為地主，自然有優勢，現場喊出「GOGO! CoCo! GOGO Gauff！」的口號，而她也說：「過去幾週很艱難，我想，我必須做很多事，但我不需要向除了我自己之外的任何人證明任何事情。」
她說：「這兩週只是證明我對自己的所有期望，我還有很多機會會回到這裡，但我不會每年都贏，這不是我應該被賦予的期望。」
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年僅20歲的高芙，去年於紐約法拉盛公園首度贏得大滿貫冠軍，成為自1999年傳奇天后「小威」Serena Williams以來，第一位留下金盃的超級新星。她今天在亞瑟艾許中央球場再度出擊，第3種子高芙面對Gracheva，不但有10記Ace球，開賽從3：2開始，連下9局，包括送對手「吞蛋」，僅花66分鐘就獲勝，美網累積8連勝。
Coco Gauff身為地主，自然有優勢，現場喊出「GOGO! CoCo! GOGO Gauff！」的口號，而她也說：「過去幾週很艱難，我想，我必須做很多事，但我不需要向除了我自己之外的任何人證明任何事情。」
她說：「這兩週只是證明我對自己的所有期望，我還有很多機會會回到這裡，但我不會每年都贏，這不是我應該被賦予的期望。」