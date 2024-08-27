爆柯文哲沒把人看在眼裡　郭正亮揪他1舉動：黨員都跑到敵人那

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民眾黨主席柯文哲政治獻金與三大案風波未平，又被爆用「選舉補助款4300萬」購入濟南大樓三樓辦公室，甚至有不少「前幕僚」上節目爆料。對此，前立委郭正亮認為，柯文哲和這些人分手時，講得讓對方沒有台階、沒有尊嚴可言，「怎麼沒想過這一天，你資深的幹部離開你，跑到敵人那邊不是對你很傷？這就是沒有把人家看在眼裡」。郭正亮26日在節目《大新聞大爆卦》表示，自己就算離開了民進黨，仍然有很多朋友，雖然他也會批評總統賴清德，可卻也不會搞到對方要跟他拚死拚活的地步，而柯文哲的問題，就在於他跟人家相處方式，「柯文哲分手的時候，就講的讓你沒有台階、沒有尊嚴可言，而且講的就是你是一個廢物、渣男、渣女之類的，這是做人的問題，搞政治的領導人，要留點餘地給人家」。郭正亮指出，「離開你的人是跟你在一起最久的人，就是知道你更多的秘密，那不就對你更傷嗎？所以為什麼這一次這些人都傾巢而出去上綠營節目，他們講的話可信度就比較高，因為人家是真的很熟」。郭正亮直嘆，柯文哲是當老闆的人，怎會沒想過這一天？資深幹部離開後，跑到敵人那，「這不是對你很傷？這就是沒有把人家看在眼裡」。