「法官」Judge生涯千安達陣！洋基3人開轟致勝　5：2國民奪2連勝

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MLB美國職棒紐約洋基今（27）日前往客場踢館華盛頓國民，雙方將展開系列賽三連戰交手，而前一戰洋基在當家球星「法官」Aaron Judge敲出雙響砲帶領之下，以10：3大勝洛磯。本場比賽國民推派Mitchell Parker先發，至於洋基則派出明星左投Nestor Cortes迎戰。條紋軍團在首局就發動攻勢，，隨後Juan Soto也獲得保送上壘，但Aaron Judge則是敲出雙殺打，攻勢就此中斷。比賽來到4局上，洋基首名上場打者Anthony Volpe敲出二壘安打，6局上半洋基再接再厲，靠著捕手Austin Wells開轟，個人本季第10轟出爐，以及DJ LeMahieu的高飛犧牲打再添2分，而洋基「法官」Aaron Judge本場比賽則是稍稍熄火，4打數敲出1安，但也締造個人千安里程碑，另選到1次四壞保送，被三振1次，目前打擊率為0.333，OPS則為1.197。，讓他成為大聯盟史上第1位，能夠在進入9月之前，就完成單季50轟、120分打點以及選到100次保送的選手。