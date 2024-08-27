「法官」Judge生涯千安達陣！洋基3人開轟致勝　5：2國民奪2連勝

MLB美國職棒紐約洋基今（27）日前往客場踢館華盛頓國民，雙方將展開系列賽三連戰交手，而前一戰洋基在當家球星「法官」Aaron Judge敲出雙響砲帶領之下，以10：3大勝洛磯。今日比賽Judge則是稍稍熄火，4打數僅敲1安，但這支短程的一壘安打就是Judge生涯的第1000支安打，正式達陣千安里程碑，洋基此戰最終則靠著Gleyber Torres、Austin Wells、Jazz Chisholm Jr. 3人同場接力開轟，終場就以5：2在客場擊敗國民，也收下2連勝。
洋基首局就有攻勢 開路先鋒Torres首打席全壘打
本場比賽國民推派Mitchell Parker先發，至於洋基則派出明星左投Nestor Cortes迎戰。條紋軍團在首局就發動攻勢，靠著開路先鋒Gleyber Torres首局首打席就敲出全壘打，洋基率先取得1：0領先，隨後Juan Soto也獲得保送上壘，但Aaron Judge則是敲出雙殺打，攻勢就此中斷。
比賽來到4局上，洋基首名上場打者Anthony Volpe敲出二壘安打，隨後並靠著DJ LeMahieu的高飛犧牲打回來得分，洋基取得2：0領先。
Wells、Chisholm後續接力開轟 洋基5：2客場退國民
6局上半洋基再接再厲，靠著捕手Austin Wells開轟，個人本季第10轟出爐，以及DJ LeMahieu的高飛犧牲打再添2分，8局上洋基三壘手Jazz Chisholm Jr. 再敲陽春砲，儘管後續國民隊在7、8局各攻下1分，但已為時已晚，終場國民就以3分差落敗。
而洋基「法官」Aaron Judge本場比賽則是稍稍熄火，4打數敲出1安，但也締造個人千安里程碑，另選到1次四壞保送，被三振1次，目前打擊率為0.333，OPS則為1.197。昨日比賽Judge單場敲出雙響砲，本季至今已敲出51轟、外帶122分打點、選到106次保送，讓他成為大聯盟史上第1位，能夠在進入9月之前，就完成單季50轟、120分打點以及選到100次保送的選手。
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本場比賽國民推派Mitchell Parker先發，至於洋基則派出明星左投Nestor Cortes迎戰。條紋軍團在首局就發動攻勢，靠著開路先鋒Gleyber Torres首局首打席就敲出全壘打，洋基率先取得1：0領先，隨後Juan Soto也獲得保送上壘，但Aaron Judge則是敲出雙殺打，攻勢就此中斷。
比賽來到4局上，洋基首名上場打者Anthony Volpe敲出二壘安打，隨後並靠著DJ LeMahieu的高飛犧牲打回來得分，洋基取得2：0領先。
Wells、Chisholm後續接力開轟 洋基5：2客場退國民
6局上半洋基再接再厲，靠著捕手Austin Wells開轟，個人本季第10轟出爐，以及DJ LeMahieu的高飛犧牲打再添2分，8局上洋基三壘手Jazz Chisholm Jr. 再敲陽春砲，儘管後續國民隊在7、8局各攻下1分，但已為時已晚，終場國民就以3分差落敗。
而洋基「法官」Aaron Judge本場比賽則是稍稍熄火，4打數敲出1安，但也締造個人千安里程碑，另選到1次四壞保送，被三振1次，目前打擊率為0.333，OPS則為1.197。昨日比賽Judge單場敲出雙響砲，本季至今已敲出51轟、外帶122分打點、選到106次保送，讓他成為大聯盟史上第1位，能夠在進入9月之前，就完成單季50轟、120分打點以及選到100次保送的選手。