LINE電腦版無法登入！LINE網頁版「使用連結」在這　用LINE免安裝

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▲LINE網頁版可以使用的功能頗為受限，可以傳送貼圖、文字和圖片，但無法使用相簿、記事本，也不能視訊和通話。（圖／翻攝官網）

台灣是全球LINE電腦版使用率最高的地區，近日卻爆發LINE電腦版大量災情，因LINE在8月19日後結束LINE電腦版8.3.0以下版本的服務，也就是說Windows8.1和macOS Catalina 10.15.7以下版本因為LINE無法更新到8.4.0以上版本，因此無法繼續登入LINE電腦版。不怕，《NOWnews》教你使用LINE網頁版，簡單幾步驟連Win 7系統也能繼續在電腦上傳送LINE。如果這兩天LINE電腦版在網路順暢的情況底下，持續出現「網路發生錯誤無法登入」的訊息，可能不是網路有問題，而是你的電腦不支援LINE了！因LINE從8月19日後LINE電腦版8.3.0以下版本的支援服務將結束，也就是說Windows8.1和macOS Catalina 10.15.7以下版本都沒辦法繼續用使用。然而截至目前為止，其實很多企業行號考量到安全性或是電腦的相容性，電腦的作業系統其實是無法升級，因此可見不少人持續使用Windows8.1的作業系統，但如果電腦無法升級，卻又需要用LINE，《NOWnews》提供LINE網頁版使用方式，安裝步驟報你知。雖然可以透過「LINE網頁版」在電腦上傳LINE，但和App版的功能差異頗大，支援的功能有點陽春，像是無法通話、視訊，也無法用關鍵字搜尋，甚至連記事本、相簿等通通無法查看，但基本的傳送訊息、貼圖、回覆、收回等都還可以使用。LINE網頁版比較像是一個臨時的替代方案，真的要順暢使用還是要用LINE App。