找館長訴苦被封殺　柯文哲嘆拜訪很多媒體：沒電視台願專訪

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民眾黨主席柯文哲政治獻金與三大案風波未平，如今又遭爆捧著4300萬買商辦作為個人辦公室使用，對此其坦言是「參照他黨慣例」選舉補助款拿了三分之二，7380萬9320元入袋，而此舉再度引發熱議。「館長」陳之漢昨日直播表示與柯文哲一同吃晚餐，兩人聊了近2小時，過程中柯文哲抱怨每天電視新聞對他的報導，更稱自己拜訪很多媒體人，希望有電視台能夠專訪來澄清此事，無奈卻都沒人通知他去上通告。陳之漢昨日直播時表示，柯文哲來找他聊天，從晚間6時30分至8時許，並秀出兩人合照，更稱無論什麼人怎麼黑柯文哲，自己患難見真情、雪中送炭，而過程中柯文哲曾表示非常難過，稱過去的前幕僚柯昱安還沒離開前，自己都對他非常好，選舉期間要標案也有給他做，「怎麼現在是這樣？」陳之漢表示，柯文哲唯一做錯的事情就是沒有當選，也沒有媒體，柯昨也曾訴苦稱拜訪很多媒體人，希望有電視台能夠專訪來澄清此事，無奈卻都沒人通知他去上通告，但卻看電視新聞每天這樣報導自己。陳之漢則回應稱，人就是要經歷苦難，更建議解釋這些事情，不用講給不相信他的人聽，而是要講給願意相信並支持他的人，而最重要的就是別被欺負，要硬起來，既然沒有貪污，沒有把一分錢放到自己的口袋裡，那就每天從家裡出門時，遇到記者就抬頭挺胸、面帶笑容，「全台灣300多萬票的人怕什麼？」