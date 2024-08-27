「柯文哲拿補助款買商辦第一次聽到！」　矢板明夫曝看不懂這點

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民眾黨主席柯文哲近期陷入多項爭議，還被爆出以競選補助款現金購買北市4300萬商辦，而他也坦言，使用選舉補助款設立個人辦公室。對此，日本資深媒體人矢板明夫直言，歷代總統參選人都把錢捐出來，那選舉補助款制度，還有必要存在嗎？台灣現行的選舉補助辦法，是對大政黨、有錢人十分有利的制度，在選舉期間，他們已經從社會上拿到了非常多的捐款，選舉結束之後，竟然還可以從政府領到一筆巨款，實在讓人看不明白。對於柯文哲爭議，矢板明夫在臉書表示，柯文哲利用選舉補助款購買一間商用辦公室，成為了台灣媒體最關心的話題，因為歷代參選總統的候選人，基本上都把選舉補助款捐給政黨，或者拿出來做公益，為自己買房子的候選人，還是第一次聽到，所以批評柯主席的聲音非常多。矢板明夫直言，看到這條新聞，他第一個感想是，既然歷代總統參選人都把錢捐出來，那一票×$30的選舉補助款制度，還有必要存在嗎？他回憶，他年輕時參與過很多日本政治人物的選舉活動，從來沒有聽說過這種選後按照得票數從政府領取補助款的制度。矢板明夫進一步說明，日本也有公費選舉補助制度，比如說，候選人選舉時使用的海報、給支持者發的明信片、租用汽車的費用、汽油費，甚至雇用司機的人事費，都可以找政府報銷，但每名候選人可以使用的海報、文宣資料、明信片，還有汽車的數量，都有限制，規定的數量都一樣，如果有候選人花自己的錢多印了更多海報張貼出去，是違法的。矢板明夫提到，日本的公費選舉制度的目的，是為了讓沒有資金的人、沒有資源的小黨，也能夠公平地參與政治，但在台灣上次立法院選舉，除了藍綠白三黨之外，所有的小黨候選人，都沒有拿到補助款。矢板明夫直言，台灣現行的選舉補助辦法，是對大政黨、有錢人十分有利的制度，尤其是對總統候選人，在選舉期間，他們已經從社會上拿到了非常多的捐款，選舉結束之後，竟然還可以從政府領到一筆巨款，實在讓人看不明白，為什麼國家要負擔這筆費用。矢板明夫認為，台灣的選舉補助款已經變成強制納稅人送錢給大政黨和候選人的一種制度，是一種既得權益者排斥潛在競爭對手的自肥制度，而且會讓大政黨越來越強、小政黨越來越弱，對納稅人很不公平，對小黨也很不公平。