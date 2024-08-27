假帳別推給會計師了！最新民調曝：逾4成民眾要柯文哲負最大責任

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民眾黨主席柯文哲深陷2024總統大選政治獻金假帳爭議，根據《鏡新聞》最新民調，84.8%的民眾認為此事對柯文哲有負面影響，55.5%過半民眾對柯文哲的看法變壞，其中，民眾黨支持者近3成、28.4%對柯文哲的看法變壞；更有43.9%的民眾認為柯文哲需要負最大的責任。針對柯文哲政治獻金申報不實，有65.7%認為對柯文哲負面影響很大，19.1%認為有一些影響，僅8.1%的民眾認為此事對柯文哲沒有負面影響。交叉分析顯示，民眾黨支持者有75.0%認為此爭議對柯文哲有負面的影響。而有55.5%過半民眾因此對柯文哲的看法變壞，但仍有36.5%的民眾對柯文哲的看法沒有改變，其中，民眾黨支持者近3成、28.4%對柯文哲的看法變壞，但仍有66.0%的民眾對柯文哲看法沒有改變。至於民眾黨誰最該為帳目不清的爭議負責？43.9%的民眾認為柯文哲需要負最大的責任，17.1%的民眾認為前競選總部總幹事黃珊珊要負最大的責任，9.3%的民眾認為前競選總部財務長、柯文哲的同窗李文宗要負最大的責任，8.3%的民眾認為會計師端木正要負最大的責任，0.4%的民眾認為前競選總部發言人陳智菡要負最大的責任，3.8%的民眾認為都要負最大責任，17.2%的民眾認為沒有表態。交叉分析顯示，民眾黨支持者當中認為最該為此事負責的人是前競選總部財務長李文宗，占支持民眾黨群眾的23.6%，其次為21.9%認為柯文哲要負最大的責任，二者數字差距不大。本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年8月24日至8月25日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本為市話554人、手機545人，共1,099份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.96%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台。