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人生時有風雨！蔡壁如臉書向選舉志工道歉　網路新節目違法恐夭折

記者顏幸如／台中報導

▲蔡壁如在臉書發文，指「時有風雨」。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2024.08.26）
▲蔡壁如在臉書發文，指「時有風雨」。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2024.08.26）
週刊報導民眾黨前立委蔡壁如的政治獻金被檢舉涉及做假帳，超過300筆交通費拆帳申報、合計逾百萬元。蔡壁如今天接受電訪時，指應該是網軍惡搞，有必要時會提告。隨後在臉書發文，對立委選舉期間幫忙她的志工，因媒體報導受累感到抱歉。此外，台中市政府人事處已告知蔡壁如，若主持常態性網路節目，將違反《公務人員服務法》與《廣電法》，上週六才開播的節目，面臨轉型或停播命運。

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▲蔡壁如在中天電視新開的網路節目「壁咚政治」，恐因抵觸法規而夭折。（圖／翻攝中天電視YT，2024.08.26）
▲蔡壁如在中天電視新開的網路節目「壁咚政治」，恐因抵觸法規而夭折。（圖／翻攝中天電視YT，2024.08.26）
蔡壁如繼黨主席柯文哲之後，也被檢舉涉嫌在立委選舉政治獻金作假帳。今（27）日上午她電話受訪時，透露約3星期前，社群媒體就在流傳她的報帳資料，可能是網軍想惡搞民眾黨、柯文哲跟蔡壁如，不排除提告。

蔡壁如隨即在臉書發文，強調很多志工都是所謂的「打工仔」，自己支付車馬費感謝大家支持，「只是無奈這次不曉得是數學不好？還是刻意或惡意栽贓，把特定志工的車馬費後面多加了個零，變成我的選舉帳務『也有問題』。對此我特別諮詢了我的會計師，一切合法合規！」末了她說「謝謝大家的關心。今早，時有風雨，照常爬山運動！」

▲蔡壁如在臉書發文向選舉志工們道歉。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2024.08.26）
▲蔡壁如在臉書發文向選舉志工們道歉。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2024.08.26）
此外，蔡壁如上週六在中天新開網路節目「壁咚政治」，台中市政府人事處了解原委後已告知蔡壁如，下班時間可以當節目固定來賓，但常態性主持節目，恐違反《公務人員服務法》、《廣電法》，蔡壁如回覆「會遵守規定」。


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